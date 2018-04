Kdy odvézt dítě z ciziny, abyste nedopadli jako Krajníková?

Je to přesně rok a dva měsíce, co za dramatických okolností a bez rozloučení se svou matkou Marcelou Krajníkovou odjeli k otci do Argentiny sedmiletá Sofie a desetiletý Lucas. O tom, že se musí děti vrátit k otci, rozhodl český soud. Marcela Krajníková je totiž, podle jejich rozhodnutí, unesla z Buenos Aires do Česka. Od té doby je matka viděla jen dvakrát. S manželem se na společné výchově zatím nedohodla a ani v nejbližší době k žádné dohodě zřejmě nedojde.

Když se před pěti lety rozhodla od manžela s dětmi odejít zpět do Česka, měla jeho souhlas k odletu. Přesně to jí podle českého velvyslanectví k odletu domů mělo stačit. V Česku se však ukázalo, že děti protiprávně přemístila z místa jejich obvyklého bydliště. Tedy, že je unesla. To jí v Argentině nikdo neřekl.

Příručka dává rady mezinárodním párům

Aby se podobným případům, kdy jeden z rodičů odveze dítě z ciziny zpět do České republiky a tady je za to trestně stíhán, předešlo, vydalo ministerstvo spravedlnosti příručku, která poradí, co mohou lidé v podobných případech dělat.

"Slouží jako informační materiál pro mezinárodní páry s dětmi. V žádném případě nesupluje právní poradnu. Snaží se laickou formou vysvětlit danou problematiku a poradit, jak se nejlépe v určitých modelových situacích chovat," vysvětlila Kristina Přecechtělová z ministerstva spravedlnosti.

Příručka První pomoc pro mezinárodní rodiny v krizi bude dnes dostupná na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti (zadejte www.justice.cz, poté ministerstvo spravedlnosti a zde vlevo odkaz Děti – mezinárodní problematika). K dispozici ji mají i na všech českých ambasádách a velvyslanectvích v zahraničí, na zastupitelských úřadech cizích států v Česku. "Mají ji ale i policisté z cizinecké a pohraniční policie," vyjmenovala mluvčí ministerstva Zuzana Kuncová.

Důvodem, proč příručka vznikla, je fakt, že stále přibývá mezinárodních manželství. A pracovníci českých zastupitelských úřadů Čechům žijícím v cizině neuměli správně poradit. "Také jsme pro ně vytvořili odborné materiály, aby mohli odborněji pomáhat českým občanům, kteří řeší rodinný spor s partnerem cizincem," dodala Kuncová. Příručka by měla sloužit i těm, kdo se ke sňatku s cizincem či cizinkou teprve chystají. Díky ní zjistí, jaké právní důsledky by měl jejich odjezd s dítětem ze zahraničí zpět domů bez svolení partnera.

Leták kromě rad obsahuje i odkazy a kontakty na místa, kam se mohou lidé obrátit pro pomoc či radu.

Podobnou příručku s radami by před pěti lety uvítala i Marcela Krajníková. Tenkrát jí nikdo pořádně neporadil, a tak netušila, co ji bude po návratu domů čekat. "Určitě je to užitečná věc a je dobře, že vznikla. Pro některé z nás už je ale pozdě," řekla Krajníková.