Kdy neléčit kašel a rýmu

Sezona chřipek, rýmy a kašle je tady. Málokdo chce být nemocný déle, než je nezbytně nutné. Proto se řada lidí uchyluje k užívání různých typů tišících prostředků, které jim mají pomoci s tím, aby mohli normálně fungovat. Jenže daň za utišení kašle či potlačení rýmy se může projevit v podobě dlouhodobé nemoci.

Kašlete a smrkejte

Jakmile zjistíte, že máte lehce zvýšenou teplotu, není třeba panikařit. Horečku lze chápat i pozitivně. Především je projevem našeho těla, které se snaží bojovat s viry právě prostřednictvím zvýšené teploty. Jakmile si vezmete analgetikum, zasáhnete do přirozeného obranného mechanismu. "Nedávná studie výzkumných pracovníků John Hopkinsovy univerzity uvádí, že analgetika skutečně mohou snižovat imunitu. Lékaři začínají věřit, že neužívání analgetik může pomoci rychlejšímu průběhu rýmy nebo chřipky a zároveň kompletněji zlikviduje útočící viry," říkají Ch. B. Inlander a C. K. Moranová v knize 77 způsobů, jak zvítězit nad rýmou a chřipkou.

Někteří odborníci se přiklánějí i k názoru, že rýmu je taktéž lepší nechat v přirozeném stavu, protože díky ní dochází k zahřívání infikovaného místa a následnému ničení negativně působících činitelů. Obdobné názory panují i v oblasti léčby kašle. Ten má za úkol přirozeným způsobem odstranit hlen společně s choroboplodnými zárodky. Tím, že zabráníte kašlání, potlačíte i tuto očistu těla. K samoléčbě byste se nicméně rozhodně neměli uchylovat v případě, že vaše teplota dosahuje třiceti osmi stupňů Celsia a více, či v případě, že ani po třech dnech této léčby nedošlo ke zlepšení.

Nosní spreje způsobují závislost

Nejen v případě užívání analgetik byste měli být obezřetní. Dalším oblíbeným pomocníkem v boji proti chřipce, respektive rýmě, jsou nosní spreje. Důvodů je hned několik: jsou snadno dostupné i bez lékařského předpisu, nejsou drahé a pomohou vám rychle. Problém nastává v momentě, kdy sprej užíváte déle než tři dny. "Po třech dnech od nákazy (v důsledku aplikace nosního spreje nebo nosních kapek, které pomáhají stahovat zduřelé kapiláry způsobující ucpání), se malé svaly nosohltanu unaví a přestanou reagovat na lék a stanou se ještě zduřelejšími, než byly na začátku. Jediným způsobem, jak za těchto podmínek znovu otevřít dýchací cesty, je opětovné použití nosního inhalačního prostředku," konstatují Ch. B. Inlander a C. K. Moranová ve své knize.

Pacienti se poté ocitají ve fatální situaci, kdy se stávají prakticky závislými na užívání nosního spreje. Lékaři proto zaznamenávají případy, kdy musí pomáhat s odvykáním lidem, kteří užívali tyto prostředky déle, než bylo žádoucí.

Negativní účinky mohou mít i tišící prostředky zklidňující kašel. Pacienti by proto měli rozeznat tzv. produktivní kašel od neproduktivního. V prvním případě dochází k vykašlávání hlenu a tím pádem k odstraňování nežádoucích látek z těla. Ve druhém se jedná o tzv. suchý kašel, ten je vhodné po poradě s lékárníkem či lékařem léčit, protože pro tělo neznamená žádný velký užitek.

Dbejte na hygienu

Pokud se rozhodnete vyléčit se bez tišících prostředků a nosních sprejů, zajistěte svému tělu velký přísun tekutin. Samozřejmostí by mělo být i trávení dne v teple a v klidu v pohodlí vašeho domova. Milovníci teplých nápojů si mohou dny zpříjemňovat pitím speciálních bylinných protichřipkových čajů. Klíčová je také hygiena. "Bakterie kolem nehtů nejsou dotčeny antibiotiky a dostávají se opakovaně do očí a nosu. Mohou tak být příčinou vracejících se infekcí," upozorňuje P. Davenport v knize Nachlazení a chřipka. Nemocní by proto měli věnovat zvýšenou pozornost své osobní hygieně, aby nedošlo k opětovné infekci či nákaze lidí v jejich okolí.