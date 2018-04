Kdy muži nejvíce žárlí?

Dosud behaviorální psychologové věděli pouze to, že během periody se mění u žen vnímání mužské krásy. V době nejvyšší plodnosti touží po mužných a sexem posedlých jedincích, v neplodných dnech mají raději jemnější přátelské typy. V nejplodnějších dnech jsou také ženy velmi náchylné k mužskému pachu a reagují silně na mužně znějící hlasy. Mužný vzhled, hlas a vůně na ženy působí jako biologický indikátor zdraví, dobré genetické výbavy a velkého množství testosteronu.Na univerzitě v Liverpoolu si však biologové všimli, že muži také vnímají plodné dny ženy. Jakmile začnou toužit po mužných jedincích, jejich partneři to vycítí. Všichni sokové vypadající dobře a mužně jsou jimi shazováni, odmítání a vnímáni jako vetřelci.Velmi zajímavý objev učinili vědci Rob Burriss a Anthony Little u žen užívajících hormonální antikoncepci. Poněvadž jim zaručuje jistou míru neplodnosti, jejich partneři také mnohem méně žárlí. „Šimpanzi dokáží žít v poklidném společenství. Ale jakmile se některá samice chce pářit, ze dvou dominantních samců se stanou nenávistní rivalové, kteří bojují o její přízeň.Podobný jev můžeme pozorovat u lidí. Jakmile je žena plodná, její partner okamžitě začne žárlit na všechny ostatní muže. U člověka je však tento efekt velmi potlačován vědomým chováním,“ uvedl doktor Burriss.