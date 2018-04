Kdy musí nosní a krční mandle z těla ven

Kdy odstranit krční mandle • opakované angíny 7x a více za jeden rok, 5x během dvou let nebo 3x ročně během tří let, přičemž jednotlivá akutní ataka angíny je přesně definovaná (teplota nad 38 st., čepy na mandlích, zvětšené uzliny atd.) a je většinou původu Streptococcus pyogenes • trvalý (chronický) zánět v mandlích – opakovaná tvorba obtěžujících "čepů", zápach z úst nebo již špatná funkce mandlí. • velké krční mandle, které způsobují výrazné dechové potíže (chrápání, noční přestávky v dýchání – syndrom spánkové apnoe) – v těchto případech se mandle dají jenom zmenšit, část zůstane zachována a je dále normálně funkční • trvalý (chronický) zánět v tonsilách s usídlením bakterie Streptococcus pyogenes, který způsobuje nebezpečné komplikace v různých částech těla – záněty ledvin, onemocnění srdce, bolesti kloubů, onemocnění kůže, očí • tzv. peritonzilární absces – akutní silný zánět přechází mimo pouzdro mandle do okolí a vytvoří zde ohraničenou dutinu hnisu • opakované krvácení z mandlí při zánětu • poškození krční mandle úrazem • nezhoubný či zhoubný nádor krční mandle • vrozené vady přilehlých orgánů, které souvisí s mandlemi – krční píštěle