Kdy musí mandle raději ven?

Mýty a polopravdy o mandlích 1. Budu mít po zmrzlině angínu?

Častá konzumace velkého množství zmrzliny nebo velmi chladných nápojů může oslabit sliznici, ta je pak náchylnější k infekci. 2. Mohu mít angínu i po vytržení mandlí?

Můžete, angína není onemocněním jen krčních mandlí, ale celé skupiny lymfatických uzlin. Také jen malý kousek ponechané tkáně přivolává časté záněty. 3. Proč se mandle vyndavají nejčastěji na podzim?

V létě je kvůli vysokým teplotám větší riziko pooperačního krvácení, proto je pro jejich odstranění vhodnější zimní období. Pro alergiky se nehodí ani jaro a léto, protože jejich organismus bývá v té době oslabený a jizvy po operaci více bolí a hůře se hojí. Na druhou stranu hrozí v zimě kvůli většímu výskytu chřipky po zákroku komplikace. 4. Proč nosní mandle dorůstají?

Při jejich odstraňování v obtížně přístupných místech se může stát, že jich malý kousek zůstane. Ten pak často znovu doroste. 5. Budu po vytržení mandlí častěji nemocný?

Po odstranění nosních mandlí se snižuje počet rým a zánětů středního ucha. U krční mandle se názory odborníků někdy rozcházejí, obecně lze však říci, že s odstraněním mandle mizí i část obranné tkáně, infekce tedy snáze pronikne do dýchacích cest. Nicméně je prokázáno, že angín významně ubude. Nemělo by se zapomínat na to, že angína není jen protivná bolest v krku, ale že s sebou nese i rizika v podobě poškození ledvin a srdce. 6. Co má společného angína s anginou pectoris?

V podstatě nic, pojem angina znamená zúžení. Při angině pectoris se nedostatečně prokrvuje srdeční sval kvůli zúženým cévám. Toto onemocnění se projevuje bolestí při námaze nebo při přechodu do výrazně chladnějšího prostředí. 7. Mohu mít angínu i při jiném onemocnění?

Ano, dříve způsoboval těžké angíny záškrt, dnes infekční mononukleóza. Angína je také součástí obrazu spály. 8. Mohu být bacilonosičem, i když mě v krku nebolí?

Můžete na své okolí přenášet bacily i přesto, že sám neonemocníte. Proto je v rodinách s častým výskytem angín žádoucí udělat výtěr z krku všem jejím členům. Je to jediný způsob, jak své bacilonosičství můžete zjistit.