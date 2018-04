Telefony mají už pětileté české děti, odborníci radí počkat do 10 let

Rodiče se často bojí o bezpečnost dítěte a telefon vnímají jako „pupeční šňůru“, díky níž mohou dítě kdykoliv zkontrolovat a ono může případně zavolat o pomoc. I to je jeden z důvodů, proč se průměrný věk dětí s mobilem snižuje.

Stále ale záleží a okolnostech a především schopnostech dítěte. Zatímco starší generace brala mobil jako revoluci v telefonní komunikaci, děti vnímají mobil jako nástroj pro telefonování často až v poslední řadě. Důležitější pro ně je, o jaký model se jedná, jak velkou má obrazovku a paměť, kolik her na něm mohou hrát a jestli se z něj připojí i na internet.

V dnešní době má přístup k mobilu už i mnoho předškoláků, a tak se dítě může mnohdy cítit o něco ochuzeno, přitom samo ještě pořádně neví o co. Často se také může dostat do situace, kdy se pro něj mobil stává jakýmsi sociálním statutem.



Mobil už v pěti letech? Nechte raději děti žít v pohádce

Právě na užívání mobilů českými dětmi se zaměřil výzkum NMS marketing Research pro společnost SAZKAmobil. Nástup do školy je podle získaných dat pro české rodiče důležitým impulzem ke koupi mobilního telefonu pro dítě. Roste ale i počet předškoláků s vlastním mobilem, 13 % českých dětí už jej má dokonce v pěti letech. Téměř polovina rodičů přitom mobil dítěti pořizuje kvůli starostem o jeho bezpečnost a možnosti své dítě kdykoliv zkontrolovat.



V ČR nemá mobil jen minimum dětí Nejvíce dětí bez mobilu je v Jihočeském kraji, nejméně v Olomouckém, ukázal průzkum. Ilustrační snímek

„Jen 16 % účastníků průzkumu přiznává, že je ke koupi telefonu dítě přimělo z důvodu sociálního tlaku – chtělo jej, protože jej měli ostatní,“ říká Jan Schmiedhammer, ředitel SAZKAmobilu. Většina dětí podle získaných dat dostane první telefon mezi osmými a desátými narozeninami, ve dvanácti letech pak vlastním telefonem disponuje 90 % českých dětí.

Předškolní dítě s vlastním mobilní telefonem ale není podle psychologů ideální scénář. Spoustu rodičů navíc nenapadne, že i telefon nebo tablet s připojením k internetu je nutné pro dítě zabezpečit, aby se nemohlo dostat na nevhodné nebo dokonce nebezpečné stránky. V kolika letech by tedy rodiče měli začít nad telefonem opravdu uvažovat?

„Vycházím z toho, že dříve než v 7 letech to určitě není vhodné, protože do té doby je dítě v období tzv. magického věku, kdy by ještě mělo „žít v pohádce“. V době prvního stupně mobil často ani nepotřebuje. Výjimkou je situace, kdy dítě navštěvuje školu mimo bydliště či dochází na kroužky. Pak může být mobil užitečný, protože se dítě může kdykoli spojit s rodiči. Není ale nutné dávat mu jej k dispozici trvale, stačí zapůjčit na ony kritické momenty a doma opět odložit na poličku,“ podotýká dětská psycholožka Lýdie Džundová, která spolupracuje se společností Tesco Mobile.



Zlomem jsou desáté narozeniny

„Jakýsi zlom je hranice 10 let, kdy je opravdu vhodné o mobilu začít uvažovat, ale samozřejmě s jistými pravidly a omezeními. Spadá to do období před pubertou, kdy je porovnání s ostatními vrstevníky nejdůležitější,“ dodává Džundová.

V souvislosti s prvním mobilem jsou však rodiče vystaveni nelehkému úkolu, a to stanovit pravidla jeho používání. Správně vybalancovat hranici mezi naštvaným teenagerem a nepříjemným překvapením v podobě vysokých účtů za telefon není vůbec jednoduché. Nejlepším řešením bývá předplacená karta nebo smlouva umožňující neomezené volání, smskování a surfování po internetu, případně nastavení služby tak, aby se zastavila při překročení dohodnutého limitu. Díky telefonu můžete dítě začít učit hospodařit s penězi a plánovat.



Jděte příkladem

Dnešní děti a teenageři tráví s mobilem v ruce více času, což podle fyzioterapetů negativně ovlivňuje jejich držení těla a postavení páteře (více zde). Podle dat z citovaného výzkumu Denní penzum času stráveného na telefonu se velmi liší. Zatímco někteří respondenti na mobilu denně tráví zhruba do 60 minut (39 %), další se pohybují v rozmezí 61-180 minut (20 %) a jsou i tací, kteří bez výčitek aktivně stráví s telefonem i více než 180 minut za den (18 %).

Odbornice na dětskou psychologii Lydie Džundová přidává proto jednu důležitou radu: „Máte strach, že se z dítěte stane „závislák“ na mobilu? Dítě podvědomě opakuje vše, co vidí kolem sebe. Omezte proto hovory v jeho přítomnosti na minimum a vyhněte se bezcílnému brouzdání po internetu z mobilního telefonu či hraní her.“