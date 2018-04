Kdy je čas vyměnit lékaře?

Kdybyste byli v roli zaměstnavatele nespokojeného se svým zaměstnancem, pravděpodobně byste se dlouho nerozmýšleli a poté, co by chodil permanentně pozdě do práce, neplnil své úkoly a dělal chyby, byste jej nejspíš propustili. Udělat to samé se svým lékařem však považuje mnoho lidí za nemožné. Přitom je ale váš vztah s lékařem na podobné bázi jako kterýkoli jiný obchodní vztah. Platíte pojištění, máte proto nárok na perfektní péči a pokud nejste s poskytovaným servisem spokojeni, je čas na výměnu. Magazín Forbes sestavil seznam sedmi varovných signálů, které vás upozorňují na to, že váš lékař není to "pravé ořechové:"

1. Nedostatek informací

Vy si myslíte, že by vám měli udělat rentgen, ale váš lékař to odmítá. Možná, že pro vás toto vyšetření nemá význam, nebo vás lékař chce uchránit před nezdravým zářením. Lékař se samozřejmě nemusí za každé situace přizpůsobit vašemu přání, ale rozhodně by si měl vždy najít čas vysvětlit vám své stanovisko a názor. Máte právo vědět, proč se rozhodl právě tímto způsobem.

2. Osobní antipatie

Pokud jste člověk, který chce zodpovídat sám za sebe a je zvyklý spíš vést než se podřizovat, budete mít pravděpodobně problém podřídit se instrukcím autoritativního lékaře. To samé platí samozřejmě i naopak. Vzhledem k tomu, že pro úspěšnou léčbu je nutná spolupráce lékaře i pacienta, je nutné, abyste se navzájem respektovali. Pokud se ke každé návštěvě v ordinaci musíte přemlouvat a kontakt s lékařem je vám nepříjemný, může se to negativně promítnout i na úspěchu léčby.

3. Čekáte příliš dlouho

Je jasné, že lékař není stroj a je zcela normální, že i v případě, kdy jste objednáni, strávíte v jeho čekárně víc než jen několik minut. Pokud však musíte čekat víc než půl hodiny pokaždé, když ordinaci navštívíte (lhostejno, zda jste nebo nejste objednaní), je něco v nepořádku. Zkuste si o tom se svým doktorem promluvit, možná šlo skutečně pouze o souhru náhod nebo si tuto skutečnost ani sám neuvědomil. Jestliže se o tomto problému s vámi naprosto odmítá bavit, měli byste zvážit, zda se i nadále chcete počítat mezi jeho pacienty.

4. Vyšetření ve spěchu

Všichni lékaři jsou zaneprázdnění a potýkají se s přetlakem pacientů. Statistiky ukazují, že průměrně trvá návštěva ordinace od jedenácti do patnácti minut (jde pouze o čas strávený v ordinaci, nikoli čekárně). Jestliže jste však získali pocit, že vaše vyšetření se odehrávají v rychlíku a váš ošetřující lékař je tak zaneprázdněný, že nemá ani čas odpovědět na vaše otázky a vysvětlit vám, co se s vaším tělem děje, začněte uvažovat o výměně.

5. Neumí se omluvit

Lékaři stejně jako ostatní lidé dělají chyby a mají na ně právo. Stejně tak ale pro ně platí zásady slušného chování a pokud udělají chybu, měli by vám vysvětlit, co a proč se stalo, a omluvit se. Lékař, který se i přes svou zjevnou chybu tváří stále jako ředitel zeměkoule, má zřejmě problém nejenom se slušným chováním.

6. Nemluví česky

Lékařská terminologie se laikovi může jevit jako naprosto cizí jazyk. Lékař vám musí být schopný podat informace tak, abyste pochopili, co se s vaším tělem děje, jaká jsou rizika a léčba.



7. Míra zkušeností

Máte před sebou náročnější operaci? Potom není od věci zeptat se svého lékaře, kolikrát předtím už onen zákrok dělal. Je normální, že máte obavy a chcete mít odborníka s dostatečnými zkušenostmi. Jestliže na vás lékař působí nedůvěryhodně nebo nemá dostatek zkušeností, najděte si zkušenějšího odborníka, u kterého se budete cítit lépe.