Kdy je bolest zbytečná

Co máte dělat, když vás něco bolí

Patříte mezi lidi, které už dlouho sužuje nějaká bolest? Přinášíme rady, jak se můžete bolestí postupně zbavit. 1. Zamyslete se, co sami můžete s bolestí udělat

Obtíže zvažte ze všech stran. Jestli vás netrápí něco v rodině, zaměstnání, jestli dodržujete správnou životosprávu a aktivně pečujete o svoji fyzickou kondici. 2. Shromážděte výsledky všech svých vyšetření

Dejte si dohromady veškerou dokumentaci o svých potížích, kterou máte k dispozici, popřípadě se domluvte se svým praktickým lékařem, jak by vám mohl od potíží pomoci. 3. Vyžadujte pomoc od lékaře

Pokud se vám zdá, že váš praktický lékař vám nemůže pomoci, obraťte se na specializované centrum léčby bolesti. Týmová práce lékařů, kteří se budou zabývat vaší bolestí ze všech možných úhlů pohledu, vám může pomoci najít příčinu vašich potíží a doporučit, co byste měli dělat dále. 4. Změňte svoje špatné návyky

Po probrání možných postupů s lékařem a poté, co se doberete k tomu, jak nejspíše vaše potíže vznikly, byste měli dostat návrh, jak se hýbat, jak změnit svůj denní režim, případně jak upravit životosprávu. Lékař vám také může doporučit rehabilitaci a léky. 5. Promluvte si s psychologem

Součástí vaší snahy zbavit se dlouhotrvající bolesti by měly být i psychorelaxační techniky a podpůrná psychoterapie u psychologa. Příčinou bolesti totiž může být i depresivní onemocnění nebo úzkostlivé stavy.