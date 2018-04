Kdy chlapovi sexy mozek ublíží? Když ztratí soudnost

To bude krásné, až budeme mít čas dívat se spolu večer na televizi. Přes den si můžeme sednout na lavičku u baráku a drobit ptáčkům. Už se těším, prohodí pětapadesátiletá paní Hodková k svému o dva roky staršímu muži Jindřichovi, bývalému závodníkovi a dodnes vášnivému motoristovi. Usmívá se na něj a netuší, že jeho taková vize netáhne.

Motorku, nebo parchanta

Jindřich se tváří neutrálně. Uvnitř se však otřese: „Brrr! No fuj. To už mě v životě nečeká nic jiného?“ Druhý den ráno, když žena odejde na nákup, rychle si sbalí kufr a honem spěchá ke Karle. Ta je sice o celých třicet let mladší, přesto mu už skoro rok nabízí, aby se k ní nastěhoval. Upřímně totiž bývalého závodníka obdivuje. Na rozdíl od jejích vrstevníků je totiž Jindřich mužný drsňák.

Za dva roky potkají pana Hodka na Karlově náměstí staří kamarádi: „Tak jak ti to klape s tou mladicí, Jindro?“

„Už jsme od sebe,“ sděluje milovník rychlé jízdy, „to fakt nešlo. Já chtěl novou motorku, ona zase parchanta… Teď bydlím sám.“

Androška

A další autentický příběh: bezmála padesátiletý redaktor čeká na tramvaj. Hučí mu v uších, mozek se mu v hlavě hýbá jako plž v ulitě. Jeho žena o mladé milence nic netuší. O všechno se postará, pak nejradši sedí v koutku a usmívá se. Což o to, domov má pan redaktor příjemný. Ale manželka není ani trochu akční, pro výstřelky nemá pochopení. To s Jitkou, jen nepatrně starší než jeho manželské dítě, by nastal život ve stylu bezstarostné jízdy. Mejdany, tráva, a když na to dostanou chuť, ani nestihnou zrušit dohodnuté schůzky. „Ty vůbec nejsi starej,“ opakuje mu Jitka už půl roku.

Bezvadný. Ale pan redaktor je i při své zamilovanosti taky racionálně založený člověk. „Tak ty vůbec nejsi starej?“ posmívá se v duchu sám sobě. „Má pravdu Jitka, nebo tvoje zubařka, která ti říká: Měl byste uvažovat o vyjímatelné náhradě, pane doktore. Podívejte se na celkový snímek: všechny tyhle a tady ty zuby brzo vypadnou samy. Připravte se na to.“

I jiné choroby stáří mu už kynou na pozdrav.

Ale kdo by na to myslel, když Jitka je tak přitažlivá androška, kašle na konvence a to on v životě neměl...

„Jo androška?“ otravuje potměšilý druhý hlas. „Tím máš na mysli, že má ve svém kutlochu odpojený telefon i plyn, jelikož neplatí složenky? Veškerý underground bude spočívat v tom, že si budeš prát sám a ručně v lavoru ve vodě ohřáté na plynové bombě. A to už jsi přece okusil, když ses po fakultě trmácel půdními či sklepními podnájmy a hledal práci.“

„Ať. Dnes ženě řeknu, že odcházím od rodiny.“

Druhé, skeptické já vystupuje z těla. Je to zážitek často popisovaný lidmi, kteří se vrátili ze stavu klinické smrti: vznese se pár metrů nad terén, vidí své tělo, jímž lomcuje druhá míza. Ťuká si na čelo, vrtí hlavou a zoufale hledá řešení. Snad kdyby ten magor, který nosí mou podobu, odjel na tři roky sám pracovat na naftařskou těžební plošinu někde u norského pobřeží.

Jenže pan redaktor odchází od rodiny, pere si ponožky v lavoru za svitu svíček, ale romantika se rychle vytrácí.

Pravdu má legendární psychiatr Miroslav Plzák, když říká: „Společné soužití je spolehlivý drtič touhy.“

Za necelé dva roky je pan redaktor zpátky doma, manželka však už na něm není tak citově závislá.

Takže nějaký užitek tenhle úlet přece jen přinesl.

Sladká Francie

O druhé míze neznámých lidí zpravidla nereferují noviny, nýbrž drbny ze sousedství.

Milostné turbulence slavných však zaplňují první stránky bulvárních novin. Pokud jde o politika, propírají ho na titulních stránkách i seriózní zpravodajské deníky.

U hvězd showbyznysu se totiž všelijaké druhé mízy a jiné nevěry předpokládají, u politiků v demokratické společnosti už tak tolerovány nejsou.

Ano, politik má právo žít nespořádaným soukromým životem. Zastupuje však také voliče a ti mají tendenci dávat své hlasy spíš mravně bezúhonným jedincům. Proto může druhá míza ohrozit jeho kariéru.

Nejtolerantnější je galantní Francie. Poměry s mladými milenkami Mitterrandovi ani Chirakovi neublížily.

Francie dokonce počítá s druhou mízou ve firmách. Dle nepsaného zákona musí mít tamní šéf na pracovišti nějakou kočičku. Jinak by v práci snad ani neměl patřičnou autoritu. Zve třeba svou školním škamnám čerstvě odrostlou asistentku na obědy či večeře, pořídí jí útulnou garsoniéru i pohodlný vůz, zaplatí dovolenou… Je to drahý špás, ale ve Francii se to skoro musí.

Nelegitimní milostný vztah je po nějaké době třeba ukončit. Tehdy se od šéfa očekává, že se porozhlédne po firmě a sežene své milence mladého nezadaného ženicha, jehož kariéra se slibně rýsuje. I tělem mladého ženicha začne po letech proudit druhá míza a vše se opakuje jako v písničce o jitrničce o psovi. Od bývalé milenky bývalého šéfa se očekává, že bude v roli manželky mlčet, až na jejího muže přijde druhá míza.

Nezatloukat, nezatloukat, nezatloukat

V USA to tak samozřejmé není. Protestantské založení většiny voličů dělá své. Leč druhá míza vypukne i v Bílém domě. A to může být problém.

Tomu, co drželo Johna F. Kennedyho, se nedá říkat druhá míza. JFK byl permanentní erotoman, který byl s to přerušit tiskovou konferenci, aby si mohl zašpásovat s milenkou čekající ve vedlejší místnosti.

Jenže Kennedy byl tak charizmatický muž, že dokázal plést hlavy nejen ženám, ale i novinářům. Ti ho prezentovali jako bezúhonného politika.



Charismatický J.F. Kennedy

Podobný husarský kousek se nepodařil Billu Clintonovi, jenž dostal druhou mízu při pohledu na velmi vstřícnou stážistku Moniku Lewinskou. Clinton měl i své machistické příznivce. Například herec Jack Nicholson mu vzkázal: „Bravo, Bille! Jen tak dál!“ Jedna americká novinářka se Nicholsona zeptala, zda by říkal totéž, kdyby tou stážistkou byla jeho dcera. „Proč ne? Vy byste snad chtěla, abychom měli prezidenta, který nesouloží?“ pravil herec.

Zdaleka ne tak shovívavá byla vyšetřující komise, usilující o odvolání hříšníka z funkce.

U voličů mu jeho projev druhé mízy tolik neuškodil, především díky chytrému chování odpouštějící Hillary Clintonové. Podle znalců si však před národem zavařil nejvíc, když se ukázalo, že lhal a zatloukal. Například známá galeristka a kurátorka Meda Mládková, která žila v USA bezmála půl století, míní: „Kdyby Clinton požádal o slyšení kongresmany i senátory a řekl jim ‚Vážení, pracuju dnem i nocí pro blaho této země. Jednou přišla velice pozdě ona krásná dívka, rozepjala si blůzku a já jsem neodolal. Chybil jsem a moc se za to omlouvám‘, neocitl by se v tak svízelné situaci, jako když se ukázalo, že je lhář.“



Bill Clinton vyvrací poměr s Monikou Lewinskou.

Průkopníci z Hradu

V Hrabalově románu Obsluhoval jsem anglického krále se do venkovského hotelu jezdí vyřádit se svou mladou láskou tatíček TGM.

Tato fikce pobouřila spoustu lidí, i když vyšla až začátkem osmdesátých let, kdy byl Masaryk už několik desetiletí po smrti. Dnes bezmála stoletý spisovatel Adolf Branald vzpomíná: „Hrabalovi jsem to vyčetl. Taková pitomost! Prezident zakladatel se trmácí za Prahu, aby si užil. I kdyby na tom něco bylo, jako že není, Masarykovi by stačilo pošeptat slovo tajemníkovi a ten by to zařídil jinak a diskrétně!“

V případě prvních prezidentů České republiky už nešlo o fikce.

Nejvíc pozornosti přitahoval vztah Veškrnová–Havel. Václav Havel však vedl citově složitý život a vždycky měl kolem sebe, jak to formuluje jeho bratr Ivan, nějaké ty své dámičky. Lidem logicky nejvíc vadilo, že se s herečkou Dagmar Veškrnovou se vším všudy zapletl dřív, než zemřela jeho první žena, jedinečná a nenahraditelná Olga. Některé také pobuřovalo, že vdovec s druhým sňatkem nepočkal, až uplynul obligátní rok smutku ode dne jejího úmrtí.

Tak či onak, Dagmar Havlová si po počáteční chladné reakci veřejnosti vybojovala uznání – především za svou péči o manželovo zdraví.



Václav Havel s manželkou Dagmar.

Naopak málo významnou dámičkou v životě druhého prezidenta Václava Klause byla blonďatá letuška Klára Lohniská. Šlo o typickou bokovku. Václav Klaus se s milenkou na veřejnosti vůbec neukazoval. Je také nanejvýš pravděpodobné, že ho ani nenapadlo opustit kvůli ní svou ženu Livii.



Václav Klaus s manželkou Livií.

Druhá míza politiků třetího tisíciletí

Zatímco v devadesátých letech přišli do řečí oba prezidenti, v současném desetiletí mají daleko nejvíc druhé mízy ministerští předsedové.

Mirek Topolánek dlouho zatloukal a mlžil. Do loňské volební kampaně nasadil billboardy, kde pózovala jeho šťastná rodina. Žádný řadový volič tehdy netušil, že Topolánek tou dobou už pilně nacvičuje se stranickou kolegyní Lucií Talmanovou, jak se dělají děti. Teprve když plavovlasá poslankyně skutečně otěhotněla, musel s pravdou ven. Odešel k milence od své ženy Pavly, ta mu však přes noviny vzkázala, že se může vrátit. Hned tak to určitě neudělá. Partnerku, která se chystá rodit, přece nenechá na holičkách ani premiér. Co když se však později ukáže, že poučka MUDr. Plzáka o tom, že soužití je spolehlivý drtič touhy, v tomto případě platí. Pak by se Topolánkovi mohla hodit možnost návratu. S manželkou Pavlou mají ty nejbanálnější krize dávno za sebou.

Zatímco Lucie Talmanová není už žádná dorostenka, expremiér Miroslav Paroubek si vyhlédl mladou tlumočnici Petru Kováčovou. Je pevně přesvědčen, že svou ženu Zuzanu opustil neskonale mravnějším způsobem, než jak to doma udělal Topolánek. Chtěl, aby to věděla jako první, a od něj. To vyšlo. Dohodli se na rozchodu.



Mirek Topolánek s těhotnou Lucií Talmanovou

V novinách se Paroubek ospravedlňoval tím, že se jeho manželství nevyvíjelo žádným směrem a už v něm o nic nešlo. „Tohle říká většina mužů rozvádějících se kvůli druhé míze,“ šklebí se manželský arciterapeut Miroslav Plzák. „Nemám to vysvětlení rád. Nesvědčí o klientově vysoké inteligenci. V manželství vždycky o něco jde. Když se toho muže zeptáte, jak by si ten vývoj představoval, lezou z něj obvykle velmi nezralé názory.“

Pikantní je, že tlumočnici Kováčové nejvíc učarovala Paroubkova inteligence. Sexy je přece na chlapovi hlavně mozek.

No, to už musel být setsakra chytrý mozek, když Paroubkovi vymyslel například srovnání premiérovy loňské volební porážky s pučem v únoru 1948.

I slečna Kováčová se prezentuje jako těžká „intoška“. Nejraději u stohu knih.

Zatím vrká, ale co když po pár letech soužití začne kvokat? A až se věkový rozdíl mezi ní a Paroubkem projeví v plné síle, mohla by začít i štěkat. Nebo ji popadne ženská varianta druhé mízy?

Chlapovi totiž někdy může jeho sexy mozek pořádně ublížit, pokud ztratí soudnost.



Jiří Paroubek s Petrou Kováčovou