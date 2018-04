Kdy budete žít déle, než si myslíte

V průběhu dvacátého století se průměrná délka života zvýšila o téměř třicet let, což představuje největší nárůst za pět tisíc let, uvádí server msn. Podle celosvětových statistik se od roku 1990 do roku 2000 zvýšil počet lidí, kteří se dožili sta a více let, o 51 %. Podle odborníků vděčíme za delší život především většímu vzdělávání v oblasti zdraví, prevenci nemocí a stále se zlepšující medicíně a lékům.

Na délku vašeho života však mají vliv i zdánlivě nepodstatné detaily; každodenní návyky, okolnosti z vaší minulosti a podobně. Podívejte se, kdy budete žít déle, než očekáváte.

Vaše matka vás měla brzo

Podle výzkumu, který provedli odborníci z University of Chicago, je mnohem větší pravděpodobnost, že se dožijete stovky, pokud vás měla vaše matka před pětadvacátými narozeninami. Vědci totiž předpokládají, že mladší matky mají kvalitnější vajíčka a jejich potomci jsou proto zdravější a vyskytuje se u nich méně patologických jevů.

Milujete čaj

Zelený i černý čaj obsahují látky, které prospívají vašim tepnám i srdci. Studie, které se zúčastnilo 40 500 japonských mužů a žen, dokázala, že u těch, kteří pijí pět a více šálků zeleného čaje denně, je nižší riziko srdečního záchvatu nebo mrtvice. Ke stejným závěrům dospěly i podobně koncipované studie, uvádí msn.

Rádi chodíte

Lidé, kteří chodí denně alespoň třicet minut, žijí déle než ostatní. Dokázal to nedávný výzkum, kterého se zúčastnilo 2 603 respondentů. Stejný výzkum navíc dokázal, že obézním ženám stačí zařadit do svého programu jen deset minut pohybové aktivity denně navíc a stav jejich srdce se významně zlepší.

Vynecháváte „colové“ nápoje

Vědci z Bostonu zjistili, že pokud pijete denně víc než jeden colový nápoj, zdvojnásobuje se u vás riziko metabolického syndromu – skupiny symptomů, které zahrnují vysoký krevní tlak, vyšší hladinu inzulinu, tuk kolem pasu, který zvyšuje riziko srdečního onemocnění a diabetu. Na vině mohou být látky, které se do tohoto typu nápojů přidávají. Stejně tak ale odborníci spekulují o tom, že milovníci těchto nápojů vystavují své chuťové buňky velmi sladkým podnětům a ty potom vedou k tomu, že mají stále větší chuť na sladké a jejich tělesná hmotnost se tak pořád zvyšuje.

Máte silné nohy

Síla a vypracovanost spodní poloviny těla souvisí s dobrou rovnováhou, ohebností a výdrží. Spolu s tím, jak stárnete, mohou být vypracované nohy právě tou nejlepší prevencí před pády a zraněními – zejména před frakturami kyčlí a stehenní kosti, které často postihují seniory. Podle statistik až dvacet procent pacientů s tímto typem zlomeniny zemře do jednoho roku na přidružené komplikace.

Jíte nachové ovoce

Červené hroznové víno, borůvky, černý rybíz, ostružiny: všechno toto ovoce získává svou sytou barvu z polyfenolů, které působí jako antioxidanty, pomáhají snižovat riziko srdečního onemocnění a dokáží ochránit i proti Alzheimerově chorobě. Co je dobré pro vaše cévy a srdce, je navíc dobré i pro váš mozek. Studie dokázaly, že pravidelná konzumace červeného hroznového vína zlepšuje funkce mozku. Pokud si dáte denně minimálně jeden šálek borůvek, zlepší se zase vaše paměť.

Jako teenageři jste měli normální váhu

Dokazuje to studie zveřejněná v Journal of Pediatrics, během které bylo sledováno 137 respondentů od narození do osmadvaceti let. Vědci při ní zjistili, že u těch, kteří měli ve věku kolem čtrnácti let nadváhu, významně stouplo riziko rozvoje diabetu typu 2 v dospělosti. Přitom dospělí s diabetem jsou dvakrát až čtyřikrát víc ohroženi rozvojem srdečního onemocnění.

Nemáte rádi burgery

Hovězí nebo vepřové maso o velikosti menší dlaně se zdá úplně neškodné, ale pokud konzumujete burgery pravidelně, zvyšujete tak významně své riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku. Podle odborníků zvyšuje riziko rakoviny tlustého střeva o 42 % i denní konzumace uzenin. Předpokládá se, že karcinogenní látky vznikají v mase v průběhu grilování, smažení a uzení.

Jste vzdělaní

Studie, kterou nedávno zveřejnila Harvard Medical School, zjistila, že lidé, kteří strávili víc než dvanáct let ve školních lavicích, žijí v průměru o osmnáct měsíců déle než ostatní. Vzdělaní lidé totiž méně často kouří. Podle celosvětových statistik kouří jen 10 % vysokoškoláků oproti 35 % středoškoláků.

Nemáte paní na úklid

Pokud vysáváte, vytíráte podlahu nebo myjete okna, spálíte za hodinu přibližně tři sta kcal a snížíte tak riziko srdečního onemocnění či diabetu o 30 %.