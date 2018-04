Kdy budeš mít miminko? Jak se bránit dotazům, za které by se mělo střílet

TAK CO VE ŠKOLE?

Rádoby bodré dotazy na školní docházku se snad někde vyučují. Jinak není možné, že většina dospělých napadá malé děti stále stejně stupidními otázkami, zda je baví škola, případně jestli je paní učitelka nezlobí. Kamenný pohled jim bývá odpovědí, ale to je do budoucna neodradí.

Za všechny děti vás prosím, neptejte se na školu! Ptejte se, jestli mají radši Spidermana nebo Batmana, ptejte se, kam pojedou na prázdniny nebo odkud mají ty skvělé kopačky, ale nikdy ne, co bude na vysvědčení nebo jestli už brali rovnice o dvou neznámých.

Sebeobrana: Milé děti, zapamatujte si, že útok je nejlepší obrana. Vypalte první: "Ahoj strejdo, jak bylo dneska v práci a co šéf, nezlobí?" nebo "Čau babi, tak co, jak tě baví důchod?"

UŽ MÁŠ KLUKA/HOLKU?

Jakmile je na dítěti vidět první náznak puberty, přešaltují autoři útočných dotazů ze školy na vztahy a odrůstající děti zjistí, že může být ještě hůř.

Dotazy na první lásky padají, jako by šlo o spalničky. Máš? Nemáš? Jak to? Je zajímavé, že tyhle otázky nejsou omezené jen na nohaté dvanáctileté slečny a kluky. Jestliže nejste viditelně zadaní a obklopení houfem potomků, zdá se, že každý včetně pošťačky má právo se vyptávat na novinky ve vašich vztazích.

Sebeobrana: "Nemám, stejně se každé druhé manželství rozvádí. A vy někoho máte?" nebo "Mám, ale je na mě příliš bohatý a romantický."

KDY UŽ SE KONEČNĚ VDÁŠ?

Mnohem drsnější varianta otázky předcházející. Tady už jdou srandičky stranou – tazatel (většinou to bývá jeden z vašich rodičů, případně ji kladou v tandemu) je rozhořčen, že svým životem nekopírujete obvyklý model, a má tak trochu pocit, že mu/jí to děláte naschvál.

Když otázku ustojíte, většinou následuje vám dobře známá informace, že ve vašem věku už byla maminka několik let pod čepcem, případně povila vás a vaše tři sourozence. Taky se dozvíte, že kdo vybírá, ten přebere.

Sebeobrana: Tady pomůže jenom důrazná žádost z vaší strany, ať vám dají pokoj. Ten, kdo se takhle zeptá, nebývá totiž sám svobodný – to by mu to přišlo hloupé. Takže nemůžete kontrovat protiútokem.

NEPLÁNUJETE MIMINKO?

Nesmrtelná klasika v oboru dotěrných dotazů. Přestože už dávno není průměrný věk maminek dvacet let a čtyřicetileté prvorodičky nejsou výjimkou, pořád mají někteří lidé pocit, že na miminko je vyměřen určit 'čas', ať už v tomhle životním období máte nebo nemáte partnera, podmínky a chuť plodit.

Obrňte se, tahle otázka navíc nikdy nepřichází sama. Jakmile odpovíte, že se na dítě ještě necítíte, přijde varování: "Aby nebylo pozdě!"

To ale není to nejhorší. Nejhorší je, když se v návalu upřímnosti tazateli svěříte, že miminko plánujete, ale zatím to nejde. V tu chvíli se připravte na neomalený rozbor svého sexuálního života a zdravotního stavu.

Sebeobrana: Jestli jste právě těhotná, jenom to zatím není vidět, máte kliku. Jste před dalšími dotazy v bezpečí – jenom budete muset udat datum porodu, pohlaví dítěte a jméno, ale to je ve srovnání s výslechem netěhotné ženy pouhá legrácka. Pokud nejste těhotná a nejste ani ochotná probírat své reprodukční plány, máte v tuto chvíli právo na ještě mnohem drsnější dotaz, vyberte si třeba jeden z následujícího boxu.