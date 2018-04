Kdo ušije šaty pro budoucí princeznu? Ve hře je i Beckhamová

Nevěsta Kate Middletonová má velmi ztíženou pozici. To, jak bude vypadat ve svůj velký den, rozhodne o tom, jak ji veřejnost bude dále vnímat.

Nejnovější zprávy hovoří o tom, že si vybrala boty bez podpatku, a to zcela prozaicky. Jen si představte trapas, jaký by se stal, kdyby nevěsta na cestě z královského kočáru do katedrály upadla! Toho se prý snoubenka prince Williama velmi obává.

O tom, kdo oblékne budoucí princeznu Catherine, která se 29. dubna vdá za prince Williama, se vedou dlouhé a vášnivé diskuse už od momentu, kdy dvojice oficiálně oznámila své zasnoubení.

Jedno je jisté: s ohledem na politickou stránku celé události vytváří svatební róbu století někdo z anglických návrhářů. Maximální utajení, obrovský tlak a neuvěřitelný stres, i tak vypadá příprava šatů, které uvidí desítky milionů lidí po celém světě a které mají velkou šanci stát se róbou století.

Přestože celá svatba i následné události podléhají přísnému protokolu, výběr šatů záleží čistě na nevěstě. Kate Middletonová si tak může vybrat návrháře, střih, barvu i celkový styl.

S ohledem na vážnost a důstojnost se jistě bude držet jistých pravidel. Nic jí nebrání ve výběru sexy šatů na ramínka či se zcela odhalenými rameny, ovšem coby snoubenka budoucí hlavy anglikánské církve si pravděpodobně zvolí decentní model a svá ramena a paže zahalí.

Od královské nevěsty se očekává, že bude vypadat naprosto impozantně, přípravy proto trvají několik měsíců. Podle zdrojů z Buckinghamského paláce před pár měsíci nakupovala návrhářka Elizabeth Emanuelová drahé hedvábí.

Elizabeth Emanuelová s šaty princezny Diany Svatební šaty princezny Diany navrhli David a Elizabeth Emanuelovi

Právě Elizabeth se svým partnerem Davidem navrhovali svatební róbu pro princeznu Dianu. Její impozantní toaleta vyšívaná 10 000 perlami a téměř osmimetrová vlečka se stala ikonickým výtvorem 20. století a stala se jedněmi z deseti nejlepších svatební šatů století.

Ve hře je ale několik jmen a stále přibývají nové a nové spekulace. Nedávno byly vidět dámy z rodiny Kate Middletonové u Bruce Oldfielda, oblíbeného návrháře zesnulé princezny Diany a tvůrce svatební toalety manželky současného ministerského předsedy Samanthy Cameronové. Hovoří se také o Victorii Beckhamové, Stelle McCartneyové, Phillipě Lepleyové či Alice Temperleyové.

O anglických superhvězdách Vivienne Westwoodové a Johnu Gallianovi nemůže být s ohledem na nedávné události ani řeč. Vivienne se ostře opřela do stylu oblékání budoucí princezny a Galliana vyhodili od Diora kvůli rasistickým nadávkám.

Bruce Oldfield Alice Temperleyová Sarah Burtonová

V současné době se však nejvíce skloňuje jméno Sarah Burtonové. Nenápadná blondýna stála čtrnáct let po boku geniálního Alexandra McQueena a po jeho smrti převzala s velkým úspěchem stejnojmennou značku.

Podle módních expertů by právě Sarah představovala ideální volbu, její kreace nepostrádají originální styl, ženskou eleganci a řemeslnou dokonalost. Ostatně podzimní kolekce představená nedávno v Paříži ledacos napovídá. Spousta tylu, krajek, náročných výšivek s heraldickou tématikou, volánů a perel, zkrátka všeho potřebného pro majestátní vzhled.

Šaty z kolekce A. McQueena, které vytvořila Sarah Burtonová

I módní odborníci radí nastávající princezně vybrat si Sarah, a pro hovoří i fakt, že navrhovala svatební šaty pro snachu prince Charlese, manželku syna vévodkyně Camilly Saru. Ta se před šesti lety vdávala za Toma Parkera Bowlese v modelu navrženém právě současnou kreativní ředitelkou značky Alexander McQueen. Je to navíc právě Sara, kdo momentálně radí Kate v otázce oblékání a stylu.

Samotná Kate pociťuje podle svého okolí velký tlak a i výběr kabelky jí dělá pořádné starosti, takže Sara převzala funkci učitelky. Kate má díky jejím radám našlápnuto k tomu stát se novou ikonou, po které lidi skutečně šílí. V čemkoliv se na veřejnosti objeví, to hned davy druhý den vykoupí.

Královský mluvčí odmítá prozradit cokoliv o svatební róbě a svým postojem tak jen podporuje všechny spekulace a dohady. "Catherine Middletonová si chce svůj výběr nechat pro sebe, nebudeme na tyto dotazy odpovídat."

Větší utajení snad ani není možné, paparazzi číhají na každém rohu, u každého vyhlášeného butiku, pronásledují zaměstnance Buckinghamského paláce. Kdekoliv se někdo z okolí Kate objeví na některém z těchto míst, rázem letí celým Londýnem nové drby a uzavírají se nové a nové sázky.