Kdo uklízí víc aneb jak se dohodneme?

A navíc jde často o činnosti ne moc viditelné a pohříchu nikdy nekončící.

Obdiv stále

Budiž řečeno, že přibývá mužů, pro něž nejsou domácí práce tak úplně španělskou vesnicí.

Na druhou stranu mnozí z nich považují fakt, že luxují, myjí nádobí nebo vynášejí odpadky za něco výjimečného, hodného neustálého obdivu. Bohužel, když se těchto činností chopí žena, činnost už se tak obdivuhodná nejeví.

Něco jiného je situace, kdy je žena (anebo muž) doma dejme tomu s dětmi a nechodí do práce, pak je celkem logické, že na tomhle člověku bude i větší díl domácích prací. Avšak pokud mají své zaměstnání oba partneři, stává se domluva o domácích pracích vyšší školou diplomacie.

Je sice možné nechat vše běžet samospádem ve stylu "kdo má čas, ten udělá, co je potřeba", ale to může mimo jiné skončit dvěma neplánovanými konci: buď neuklízí nikdo, nebo ten, koho domácí nepořádek více štve. Nelze totiž čekat, že oba budou dobrovolně využívat každou volnou chvíli k cídění domácnosti.

Navíc přístup obou pohlaví k vlastnímu úklidu se liší, jak ukazuje i případ pětatřicetileté Pražanky Moniky a jejího manžela: zatímco Monice je vlastní průběžné poklízení, její partner má tendenci jednou za několik dní provádět cosi jako malý generální úklid.

"Já mám pocit, že můj muž drobný nepořádek nevidí a jeho neustálý úklid neocení, on zase občas utrousí, že kdyby nedělal velký úklid on, tak už nikdo."

Každý svůj nepořádek

"Nakonec nám nezbylo než se poněkud starosvětsky domluvit, že v sobotu dopoledne se dělá velký úklid a že jinak kuchyň udržuju průběžně v pořádku já a zbytek bytu můj muž, protože jinak jsme nebyli s to se dohodnout," říká Monika.

Jejich děti, dcery ve věku 4 a 6 let, mají zatím na starosti zejména své hračky. Navíc se v rodině objevila zásada, že kromě velkého úklidu si každý okamžitě uklízí nepořádek, který si sám udělal.

V praxi to znamená nádobí hned do myčky, ale taky třeba odstřižky papíru po dětských vystřihovánkách nebo ohryzky od jablek na nočním stolku do koše.

Přesto se ani Monika s partnerem domácí hádce kvůli úklidu občas nevyhnou - oba mají pocit, že domácnost by mohla a měla být naklizenější. "A oba si navíc myslíme, že ten druhý pro to dělá méně," přiznává žena.

Jak z toho ven? Nakonec asi nejspravedlivější je pořídit si paní na úklid, bohužel ne každý si takovou pomoc může dovolit.