Kdo silně chrápe, spaluje více energie

K tomuto závěru dospěli američtí vědci, kteří uvádějí, že za to pravděpodobně mohou změny nervového systému vyvolané touto poruchou. Silné chrápání zpravidla velmi obtěžuje partnera, ale může být příznakem mnohem vážnějších problémů u chrápajícího.

Spánková apnoe, při níž člověk během spánku přestane několikrát na několik sekund dýchat, neumožňuje dobře si v noci odpočinout. Takoví lidé jsou pak během dne velmi ospalí, mají obvykle větší chuť k jídlu a jsou liknavější k cvičení. Tato porucha je také spojena s větším rizikem vysokého krevního tlaku a kardiovaskulárních problémů. Vědci zkoumají spojení mezi váhovým přírůstkem a spánkovou apnoe. Tým z kalifornské univerzity měřil počet kalorií, které spálilo 212 pacientů ve spánku. Dobrovolníci denně v průměru spálili 1 763 kalorií. Ti, kdo trpěli nejtěžší formou apnoe, vydali 1 999 kalorií, lidé se střední formou apnoe spálili v průměru 1 626 kalorií. Kalorie vydané navíc se rovnají 30 minutám cvičení v tělocvičně.

Autoři studie, která byla uveřejněna v časopise Archives of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, soudí, že příčinou může být to, že u silně chrápajících lidí nervový systém využívá energii k vyrovnání důsledků špatné kvality spánku.

Podle spánkového odborníka, profesora Johna Stradlinga z nemocnice Johna Radcliffa v Oxfordu, jsou výsledky studie dost přesvědčivé. Uvedl zkušenost svých pacientů, kteří začali mít problém s úbytkem váhy, když se symptomy jejich spánkové apnoe zmírnily. Spánková apnoe ale není dobrá cesta ke zhubnutí, varují odborníci.