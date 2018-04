Kdo příliš spí, riskuje zkrácení života

"Kdo spí pět až sedm hodin denně, si nemusí dělat starosti. Neexistuje vědecký důkaz kromě mínění babiček, že je zapotřebí osm hodin spánku," řekl psychiatr Daniel Kripke, který výzkum koordinoval.Kripke poznamenal, že k přesnému určení role spánku bude zapotřebí další studie, aby se zjistilo, zda je nutné ho zařadit spolu s alkoholem a tabákem na seznam nebezpečných potěšení."Přehnané vyspávání je zřejmě faktorem pro vznik rakoviny a kardiovaskulárních chorob, i když ještě nevíme, co je důvodem," dodal psychiatr, jehož studii zveřejní v pátek odborný časopis Archives of General Psychiatry.Ideální je prý sedmihodinový spánek. Do této spáčské kategorie se vešlo 32 procent mužů a 34 procent žen a ti také prokázali nejlepší délku života.