Kdo nesnídá, zahrává si s vlastním zdravím

Kdo nesnídá, zkracuje si život. I tak si lze vyložit lékařské doporučení, aby člověk snídal, a to pokud možno zdravě. Jinak mu hrozí třeba obezita, cukrovka, případně nemoci srdce a cév.

Příčina? Třeba tahle: lidé, kteří nesnídají, většinou o to více jedí ve zbytku dne.

"Hladový člověk sní při nejbližší příležitosti mnohem více jídla a obvykle ho v tu chvíli příliš nezajímá například obsah skrytých tuků a podobně," vysvětluje odbornice na výživu Zuzana Brázdová z brněnské Masarykovy univerzity. Jinými slovy, přejídá se.

Nevynechávejte ranní jídlo

Snídaně by měla svým složením odpovídat tomu, že je to první jídlo po nejdelší hladové přestávce, která tělo během dne čeká. A je proto připravené přijmout velké množství energie.

"Ostatně anglický výraz pro snídani, breakfast, znamená doslova přerušení hladovění," dodává Brázdová.

Lékařka přitom odmítá domněnku, že kdo si chce udržet váhu, nebo dokonce zhubnout, a jí proto méně, dosáhne svého právě vynecháváním snídaně.

Energii nabytou při snídani totiž tělo využije pro aktuální energetické potřeby, kdežto energii přijatou večer organismus bere jako zásobu na horší časy.

Přesto je nemálo těch, kdo tvrdí, že brzy po probuzení neumějí sníst nic. "Taky patřím mezi takové lidi a mívám největší hlad v jedenáct a pak v pět odpoledne," říká kardioložka Hana Rosolová z plzeňské fakultní nemocnice.

Radí proto, aby se nikdo, kdo se skutečně nedokáže brzy ráno najíst, nestresoval - člověk by podle ní měl jíst tehdy, když pocítí hlad. Nicméně si každý musí hlídat, kolik jaké potravy sní během dne. A určitě by neměl nejvíc ze všeho jíst večer.

Ideální snídaně? Neexistuje, záleží na chuti každého člověka, avšak dá se říci, kolik by měla taková snídaně obsahovat energie, bílkovin, tuků a sacharidů, a také je zřejmé, které potraviny se hodí více a které méně. "Základem jsou kvalitní bílkoviny," tvrdí Iva Málková ze společnosti Stop obezitě.

Kolik kilojoulů potřebujete

Mezi potraviny hodící se k snídani patří kromě mléčných, a to zejména zakysaných výrobků celozrnný chléb, nízkotučný sýr, banán, ořechy. Vhodné jsou také některé cereálie. Snídat lze i vejce, pokud to není každý den.

Možná někoho překvapí, že doporučená hodnota snídaně pro průměrného dospělého člověka, který nehubne, je 2500 kilojoulů. Pro srovnání: jeden suchý rohlík jich má asi 500.

Většině lidí se to může zdát mnoho, protože pokud už snídají, tak méně vydatně -jenže to je právě špatně.