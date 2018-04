Kdo je nejzajímavější žena České republiky?

1. KATEŘINA NEUMANNOVÁ (33)

Běžkyně na lyžích, máma dvouleté Lucky a momentálně asi nejuznávanější osobnost českého sportu. Naposledy nám udělala radost zlatou a stříbrnou medailí letos v únoru na

zimních olympijských hrách v Turínu.

ČTENÁŘI:

„Všem našim ženám ukázala, že když česká žena něco chce a jde si za tím, tak to dokáže.“ Simona Tomšíčková, Příbram

„Za vším, co dokázala, je poctivá, vytrvalá práce a férový přístup k závodění, lidem a životu.“ Blanka Černá, Liberec

„Rozplakat půl národa, dřít jako stádo koní a mít veliké srdce dokáže jenom Katka.“ Štefan Čuboň, Kadaň

KN: „Já si hrozně vážím anket, ve kterých hlasují opravdoví lidi. Jsem strašně ráda, že tolika lidem stojím za to, že mi poslali hlas. Tuhle svoji dlouhou, ale čistou cestu jsem vybrala před mnoha lety a výsledky si vybírám vlastně až teď. Je to pro mě závazek do budoucna, stejně jako to, že jsem vyhrála ve vaší anketě.“



2. VENDULA SVOBODOVÁ (34)

Zakladatelka a prezidentka nadačního fondu Kapka naděje, který pomáhá dětem s poruchami krvetvorby. Je manželkou skladatele Karla Svobody. Jejich dcera Klárka zemřela na leukémii, nyní spolu mají syna Jakuba.

ČTENÁŘKY:

„Kdo z nás by dokázal přeměnit své neštěstí v pomoc druhým?“ Jarmila Líbalová, Mladá Boleslav

„Navzdory osobní tragédii našla sílu pomáhat ostatním.“ Kateřina Svobodová, Brno

VS: „Mám husí kůži a strašnou radost. Moc děkuju všem, kdo pro mě hlasovali, je to pro mě pocta.“



3. LIVIA KLAUSOVÁ (63)

Úspěšná ekonomka, matka dvou synů a manželka současného prezidenta České republiky. Je čestnou patronkou Registru dárců kostní dřeně a aktivně se účastní dalších dobročinných projektů.

ČTENÁŘKY:

„Skromnost, upřímnost, talent a noblesa.“ Marie Smutná, Brno

„Chytrá, vzdělaná, příjemná – opravdová první dáma.“ Pavla Pitterová, Teplice

LK: „Důvěra těch, kdo pro mě hlasovali, mě velmi těší. Vzhledem k tomu, že se stále snažím být mezi lidmi, předpokládám, že s mnohými z nich jsem si již stiskla ruku a viděli jsme si

vzájemně do očí.“



4. TEREZA MAXOVÁ (34)

Jedna z našich nejúspěšnějších top modelek začala před deseti lety pomáhat opuštěným dětem. Založila Nadaci Terezy Maxové, která má pod patronací kolem 200 dětských domovů a je partnerem mnoha prospěšných projektů.

ČTENÁŘKA: „V kariéře to dotáhla vysoko, ale nemyslí jen na sebe.“ Petra Kellerová, České Budějovice

TM: „Je příjemné zjištění, že moderní ženu dnes nezajímá jen to, co se nosí, jaký krém proti stárnutí používám a jakou držím dietu. Je fajn, že si vážíte člověka, který dělá něco pro ostatní. Je to nejen odměnou pro mě, ale i celý tým nadace, který stojí za mnou.“



5. MARTA KUBIŠOVÁ (64)

Vynikající česká zpěvačka a herečka, jejíž našlápnutou kariéru zbrzdila v roce 1970 normalizační moc. Podepsala Chartu 77 a byla i její mluvčí, od roku 1989 se vrátila k mikrofonu a na prkna koncertních sálů a divadel.

ČTENÁŘKA: „Obdivuju tu krásnou nadanou a hrdou ženu. Zvolila trnitou cestu, ale zachovala

si čest před celým národem.“ Marcela Popová, Skuhrov nad Bělou

MK: „Jsem úplně užaslá, vůbec nemám pocit, že jsem udělala něco obdivuhodného. Tak, jako jsem se zachovala já, se zachovalo spousta ostatních lidí, jen nebyli tolik vidět.“



6. MADELEINE ALBRIGHTOVÁ (68)

Narodila se v Praze jako Mařenka Korbelová, ale její rodina brzy odjela do zahraničí. Cílevědomá matka tří dcer byla v roce 1997 jako první žena v historii jmenována ministryní zahraničních věcí USA. Nyní přednáší a podniká.

ČTENÁŘKA: „Velmi chytrá dáma s nohama na zemi a můj velký vzor.“ Iveta Gábrišová, Znojmo



7. HANA HEGEROVÁ (74)

Nekorunovaná královna československého šansonu, která mimo jiné roztleskala pařížskou Olympii. Její hity Láska prokletá, Vana plná fialek, Levandulová a další zasáhly několik generací nadšených fanoušků.

ČTENÁŘKA: „Svým zpěvem rozdává radost a naději a svým noblesním chováním pocit ženskosti a tajemnosti.“ Lenka Rohová, Pelhřimov

HH: „Jsem za to ráda. V mém věku je dobré být alespoň zajímavá.“



8. JIŘINA JIRÁSKOVÁ (75)

Osobnost českého divadla i fi lmu, skvělá herečka a v letech 1990 až 2000 také ředitelka Divadla na Vinohradech.

ČTENÁŘKA: „Skvělá herečka, která snad ani nestárne.“ Jarmila Vostrá, Ostrava

JJ: „Nesmírně si toho vážím. Myslím, že je důležité, že se ženy chovají tak, aby k takovému ocenění inspirovaly.“



9. JAROSLAVA MOSEROVÁ-DAVIDOVÁ († 76), IN MEMORIAM

Lékařka, překladatelka, spisovatelka a senátorka, která měla šanci stát se první českou prezidentkou. Zemřela po dlouhé těžké nemoci 24. března 2006.

ČTENÁŘKY: „Za její odvahu, čestnost a vytrvalost, obdivuhodnou skromnost. Na to, co zvládla, by jíní potřebovali dva životy.“ Eva Skopalová, Mohelnice

„Úžasná žena – vzdělaná, inteligentní. Stoprocentní člověk.“ Ivana Mířková, Ostrov nad Ohří



10. BLANKA ŘÍHOVÁ (64)

Ředitelka Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR a držitelka ceny Invence, kterou dostala za svůj podíl při vývoji léku, jenž by se mohl stát významným průlomem v léčbě nádorových onemocnění.

ČTENÁŘKA: „Její práce pro lidskou společnost je nejpřínosnější. Můžeme se obejít bez módních šatů, ty náš život nezachrání, zatímco léky paní Říhové ano.“ Venuše Falková, mail

BŘ: „Umístěním jsem překvapena a mám z toho velikou radost. Je to zásluha médií, pro které se stala věda zajímavým tématem, o kterém jsou schopna přitažlivě a profesionálně

informovat čtenáře, diváky a posluchače. Za tuto přízeň moc děkuji.“

Celý žebříček 50 nejzajímavějších žen:

1 Kateřina Neumannová

2 Vendula Svobodová

3 Livia Klausová

4 Tereza Maxová

5 Marta Kubišová

6 Madelaine Albright

7 Hana Hegerová

8 Jiřina Jirásková

9 Jaroslava Moserová

10 Blanka Říhová

11 Lucie Bílá

12 Olga Sommerová

13 Dagmar Havlová

14 Věra Čáslavská

15 Blanka Matragi

16 Lucie Kovaříková

17 Helena Illnerová

18 Aneta Langerová

19 Dana Zátopková

20 Helena Vondráčková

21 Eliška Hašková

22 Tereza Pergnerová

23 Jiřina Bohdalová

24 Petra Procházková

25 Libuše Šafránková

26 Magdalena Kožená

27 Jiřina Šiklová

28 Martina Navrátilová

29 Hana Marvanová

30 Marie Vodičková

31 Eva Urbanová

32 Eva Syková

33 Květa Fialová

34 Eva Holubová

35 Renáta Vesecká

36 Jitka Molavcová

37 Zuzana Paroubková

38 Věra Chytilová

39 Kamila Moučková

40 Ivana Chýlková

41 Simona Stašová

42 Běla Gran Jensenová

43 Zuzana Baudyšová

44 Marie Svatošová

45 Helena Třeštíková

46 Dana Němcová

47 Helena Houdová

48 Eva Pilarová

49 Halina Pawlovská

50 Vilma Cibulková