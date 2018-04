Kdo cvičí a zdravě jí, má silnější srdce

Zdraví cvičenci

Potvrdila to i menší česká studie, kterou inicioval jeden z výrobců margarínů.

Lékaři během ní zjišťovali hladinu cholesterolu u lidí, kteří pravidelně navštěvují fitcentra, a zjistili, že mají v průměru o jeden milimol nižší hladinu cholesterolu než ostatní populace.

"Zvýšená hladina cholesterolu, obezita, cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, kouření. Tyto rizikové faktory se u sportujících lidí vyskytovaly minimálně," potvrdil odborník na výživu Pavel Suchánek z Fóra zdravé výživy.

Ušetřil by každý

Na zdravějším srdci a oběhovém systému by nakonec vydělalo jak celé zdravotnictví, tak lidé sami.

"Nejvyspělejší země světa již před řadou let vypočítaly, že předcházet kardiovaskulárním onemocněním je pro zdravotnictví i pro každého z nás levnější než je léčit," uvedla profesorka Hana Rosolová, vedoucí Centra preventivní kardiologie při plzeňské fakultní nemocnici.

Zdravotnictví by zbyly peníze na léčbu potíží, na které se dnes nedostává, lidé by mohli místo nemocenské a invalidního důchodu chodit do práce. Jenže lidí, kteří se pravidelně a dostatečně hýbají - a nemusí to být jen návštěva fitcentra, je zatím málo.

Údaje z Ústavu pro informace a statistiku ve zdravotnictví dokládají, že tvoří v populaci jen dvacetiprocentní menšinu. V posledních letech jich však přibývá.

Cvičte a zdravě jezte

Právě cvičení v kombinaci s vhodným jídelníčkem vede ke snížení váhy a zároveň k úbytku cholesterolu. "A i když se skupina cvičících od necvičících nemusí váhou lišit, velmi výrazně se liší v hladině cholesterolu," doplnil Suchánek.

Znamená to, že sportující lidé mají v těle méně tuku, jak v cévách, tak v celém těle, protože tuk se spaluje a postupně jej nahrazují svaly. Pohyb pomáhá, pokud člověk denně zvládne 60 minut nenáročné nebo 30 minut náročnější aktivity.

Cvičit však nestačí, je třeba i zdravě jíst. "Dnes už je zřejmé, co by měla obsahovat dieta, aby se s ní dalo předcházet vzniku kardiovaskulárních chorob," řekla lékařka Rosolová.

Na tuky má připadat méně než třetina denního energetického příjmu, přičemž nejméně dvě třetiny přijímaných tuků by měly být rostlinného původu. Součástí stravy by mělo být den co den 400 gramů ovoce a zeleniny. Soli by mělo být maximálně 6 miligramů denně, to je asi tolik jako kávová lžička - pozor na skrytou sůl v hotových potravinách.