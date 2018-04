Kdo chce zhubnout, musí hladovět?

"Pokud někdo pravidelně dlouhé hodiny hladoví, dává vlastně tělu signály, že nastává období hladu, a tělo má tendenci ukládat si vše do tukových zásob," vysvětluje Iva Málková ze společnosti Stop obezitě.

Jistě, pokud někdo omezí svůj denní příjem dejme tomu na dva rohlíky a jablko, asi skutečně zhubne, ale za cenu toho, že bude unavený a bude mu chybět spousta důležitých živin, jako jsou bílkoviny, vitaminy a minerály.

Navíc hladový člověk se hůř soustředí a většinou mu i práce jde od ruky pomaleji. Nejúčinnější podle Málkové je jíst několikrát denně malé porce - ideální je doplnit tři hlavní jídla dvěma svačinami.

Kdo chce hubnout, měl by se snažit, aby to denně bylo maximálně pět až šest tisíc kilojoulů, kdo nehubne, může samozřejmě jíst více, avšak tak, aby jeho příjem nepřevýšil vydanou energii. Na to, aby ručička váhy poskočila o jedno nechtěné kilo nahoru, je třeba sníst 25 000 až 30 000 kilojoulů navíc.