Kde stoná prezident a kam uloží vás

"Připravili jsem tohle apartmá, protože exprezident Václav Havel momentálně nemá žádnou nemocnici a k nám patří svým bydlištěm," říká ředitel nemocnice Miloslav Ludvík. "No, a Václav Klaus zase brzy bude potřebovat novou kyčel..."

Tohle apartmá si ovšem může zaplatit kdokoli, kdo je ochoten dát za noc v nemocnici se vším komfortem čtyři a půl tisíce korun.

V nabídce nemocnice je něco přes měsíc a využili jej už tři pacienti. Všichni podepsali, že pokud by onemocněl někdo z nejvyšších představitelů země, museli by mu apartmá uvolnit.

Nadstandard? Depresivní

Nadstandardní pokoj je jedna z mála věcí, kterou si může dopřát pacient v české nemocnici "navíc". Ceny se pohybují kolem několika set či tisíce korun za den a hlavní přilepšení spočívá v tom, že je člověk v pokoji sám a má vlastní koupelnu.

A někdy je to to jediné, co takzvané nadstandardní pokoje s oním apartmá pro VIP spojuje. Právě v motolské nemocnici se tento měsíc léčil Bohuslav Mika. Ležel na plicní klinice, a ač o nadstandardní pokoj nestál, jinde místo nebylo.

Měl jej zdarma, ale i tak se divil. Nalezl oprýskanou kovovou postel, klasický plechový noční stolek a starou chladničku. Na stěně na polici byl televizor a ve zdi dírka na telefon. "Svítidla zářivková, stěny natřené emailovou barvou. Žádné ručníky a mýdlo, žádný kalíšek na vodu na čištění zubů," popisuje.

Třicet let pracuje v cestovním ruchu, a tak srovnává, že za podobnou cenu by si pořídil pobyt v Chorvatsku s kompletně vybaveným interiérem. "Můj pocit z pobytu v nadstandardním pokoji byl deprimující," konstatuje.

Vedení plicní kliniky se brání: Máme to, na co má nemocnice. "Mýdlo používají pacienti vlastní. A jinak musí pokoj splňovat řadu hygienických norem," říká přednosta kliniky Jaromír Musil. Proto prý například ten email na zdech a papírové ručníky.

Prostě na ně pozapomněli

Šéf nemocnice Ludvík je otevřenější a přiznává: Na plicní kliniku se prostě "pozapomnělo". Jako jedna z mála nesídlí v moderním pavilonu. "Nadstandardní pokoje v novém pavilonu mají samozřejmě ručníky, postele v imitaci dřeva a stěny ve žluté barvě. Použili jsme speciální materiály, které hygienik povolil," říká.

Ač mezi oběma typy pokojů je propastný rozdíl, cena je stejná: tisíc korun denně. Nemocnice si ceny za nadstandard určují samy a nikdo jim ani neříká, jak mají vypadat. "Pokoj na plicním urychleně zmodernizujeme," slibuje šéf nemocnice.

Pacient Bohuslav Mika říká, že nemocnice by mohly nabízet mnohem víc placených služeb.

"Nejde přece jen o vybavení pokoje. Pamatuji doby, kdy za pacienty přicházeli kolportéři tisku. Anebo, proč by nemohl být na odděleních jeden sanitář, který by jednou denně shromáždil požadavky pacientů na nákupy a obstaral je hromadně? To, co jsem viděl za nadstandard v nemocnici, vyznívalo jako trapný amatérismus a diletantství," míní.