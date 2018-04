Kde si v Praze můžete zajít na drink a tanec?

Co se hraje?

Ne, skutečně vás nelákáme na pravověrné diskotéky, ale na druhou stranu ani na drsné minimalistické techno. Hudba, která se zde hraje je většinou velmi přívětivá, svádějící k tanci a ušní bubínky nervoucí. Nečekejte nějaké přísně propracované dýdžejské sety, ale spíše skutečně zábavnou muziku, která vás i po půlnoci výborně nakopne, že se vám nebude hned tak chtít domů. Pokud se orientujete v hudebních stylech, pak jde hlavně o progresivní house – tedy energickou rychlou (ale ne příliš) hudbu s častými vokály. A co hlavní – velmi často se zde hrají tzv. „hitovky“. Tedy taneční písničky, které pronikly třeba i do rádií a na větších parties je už neuslyšíte. Pamatujete se třeba na velký hit předloňského léta s „aerobickovým“ videoklipem Call on Me? Tak i tuto tisíckrát „omletou“, ale přesto stále fungující písničku vám v některém z tanečních barů zahrají.

L´enfer rouge

Klub L´enfer rouge, tedy Červené peklo (dříve zvaný taky Chapeau rouge – Červený klobouk – pak se v tom vyznejte), najdete kousek od Staroměstského náměstí v Jakubské ulici. Původně se jednalo o klasickou hospodu pro „Amíky“, tedy takovou, kde se stýkali hlavně Američané, obsluhovali zde Američané a točilo se americké pivo. To již dnes zcela neplatí – do klubu si našli totiž kromě různých cizinců cestu i Češi. Klub byl z hlediska historie podniku vybudován poměrně nedávno – cca před dvěma – třemi lety. A nutno přiznat, že již od počátku je zde živo.

Klub je poměrně malý – jedná se vlastně o jednu místnost pro tanec a jednu místnost s barem a podlouhlou chodbu. Proto je často vyloženě „natřískáno“ a na nějaké náročnější taneční tradice můžete zapomenout. Doporučuji také si dobře hlídat zakoupené drinky – stolky jsou poněkud vratké a nezřídka se stává, že vám někdo sklenice zvrhne nebo rozbije. Hudebně se klub orientuje hlavně na house, ale lze v něm zaslechnout i různé jiné styly mírně experimentální. Ceny drinků jsou bohužel poněkud vyšší (pivo za 35, víno za cca 40), ale vstup se skutečně neplatí. A zavírá se až ráno!

http://www.enferrouge.cz



Palác Akropolis – Divadelní bar

Palác Akropolis se nachází na Žižkově v Bořivojově ulici a zahrnuje hned několik velmi zajímavých prostorů. Pokud však vejdete jakoby do klubu a do podzemních prostor a vejdete do baru naproti vstupu do koncertního sálu, ocitnete se v jednom z nejrozjetějších tanečních barů v Praze, a to i ve všední den. Jde vlastně o jen jednu podlouhlou místnost s barem a velmi malým prostorem pro dýdžeje. Pro tancování je tedy skutečně málo místa, ale o to je atmosféra srdečnější a žhavější. Velmi uvěřitelné jsou tedy historky o tom, jak jeden nadšený tanečník dokonce zvrhnul dýdžejský pult.

Vstup do baru se neplatí, ale problém je, že vstup je společný i pro ty, kdo jdou na koncert do hlavního sálu, proto doporučujeme návštěvu až po jedenácté večer, kdy vás již pustí bez problémů. V programu jsou obsaženy všechny možné styly, kromě pohodového housíku zde můžete tančit i třeba na hip hop nebo reage. Kromě zajímavé hudební nabídky vás do těchto míst jistě přitáhnou i více než solidní ceny na baru – dvojka vína za 30, velké pivo dvanáctka za 25.

http://www.palacakropolis.cz





Smíchov – tanečních barů ráj

Asi největší koncentraci tanečních barů najdete na Andělu. Většinou se nacházejí v podzemí jinak nenápadných domů a poté, co se v nich ocitnete, vás překvapí vysoké stropy s klenbami a neomítnutými stěnami. Jedná se o kluby s velmi mladou historií, takže vás jistě potěší jejich pěkný nově zrekonstruovaný interiér. Zřejmě zdejší podzemí nabízí mnohé a jistě se tedy můžeme těšit, že další kluby budou přibývat.



Ulice Na Bělidle – Backdoors a Pekelnej bar

V ulici na Bělidle najdete kousek od sebe hned kluby dva. První z nich, Pekelnej bar, byl vybudován v podzemí dřívějšího dost divokého nonstopu Andělíček a změna mu jistě prospěla. Co se hudby týká, ze všech námi představovaných klubů se zde setkáte s nejméně náročnou hudbou, ale přesto je mixována dýdžejem a publiku, jak se zdá, to vůbec nevadí. I zde není prostor pro tancování extra velký a je skoro vždy plný. Točenou Plzeň zde pořídíte za 35 a dvojku vína za cca 40 korun.

http://www.pekelnejbar.cz



I party v klubu Backdoors bývají velmi rozjeté a odehrávají se v klenutých podzemních prostorách. Prostor pro tancování je nevelký, a proto se i zde tancuje všude možně. V programu najdeme velmi zajímavé party různých stylů často i za doprovodu zpěváka. Ceny jsou velmi podobné jako u sousedů a i zde si můžete vybírat ze solidní nabídky nápojů. Přes den klub funguje jako restaurace.

http://www.backdoors.cz



Klub Blázinec

Nejmladším přírůstkem do rodiny smíchovských klubů je podnik se zajímavým názvem Blázinec. Najdete jej na Andělu naproti východu z metra a tramvajové zastávce v Nádražní ulici a v bezprostřední blízkosti obou výše zmiňovaných klubů, takže kluby můžete během noci projít hned tři (jak se to i mě jedné veselé noci podařilo) a porovnat. Opět jde o koktejlový bar s klenutými stropy. Nahoře v ulici funguje restaurace s letní předzahrádkou. Hraje se zde všechno možné a možná vás překvapí plátno, na které je promítáno vysílání sportovního kabelového kanálu. Natočí vám zde třetinku Stelly Artoi za 34, dvě decky vínka pak za 39. A kuřáci pozor – kouřit se zde sice smí, ale cigarety se v době naší návštěvy neprodávaly.

www.penguinsgroup.cz