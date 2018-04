Kde se bere domácí násilí?

PROČ JE DOMÁCÍ NÁSILÍ STÁLE PROBLÉMEM? • Olga Sommerová, režisérka dokumentů

"Protože stále přetrvává vědomí podřízenosti žen, u nich samých i u mužů. Protože týrané ženy své ponížení tají. Protože společnost dosud jasně neodsoudila teror mužů za dveřmi kuchyně a ložnice." • Josef Klíma, novinář

"Točil jsem o takových případech a je to strašlivé. Nikdo se těch ženských nezastane. Nechápu, proč u nás nefunguje právní předpis, který by zakazoval přiblížit se k oběti, tak jako je tomu například v USA. Tak by se předešlo mnohým tragédiím." • Rut Kolínská, zakladatelka sítě mateřských center

"Stížnosti žen, že je partneři týrají, jsou často i vyšetřujícími policisty zlehčovány, že si mohou za problémy s manželem samy. A vlastně i ony tomu často věří a stále dokola se obviňují z partnerského selhání."