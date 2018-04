Kde nejlépe nakoupit v New Yorku? Radí modelka Adéla

Adéla nám však do redakce poslala téměř hotový článek, takže stačilo už jen vybrat fotky. A takhle vidí módu a nákupy v New Yorku ona:

Adéla Čápová (28) S modelingem začala v 16 letech, ve dvaceti se přesunula do Paříže. Poté pracovala i v dalších módních metropolích - Paříž, Miláno či Los Angeles pro značky jako Gap, Wonderbra, Schwarzkopf a časopisy Elle, Cosmopolitan či Harper´s Bazaar. Žije střídavě v New Yorku a v Londýně. Vede si blog The Model´s Office.

Co se mi na New Yorku nejvíce líbí, je jeho různorodost. Skoro vždy odejdete s originálním kusem oblečení, ať už je váš styl a rozpočet jakýkoliv.

Potkáte tu celebrity hledající "poklady" v "ošuntělých" vintage obchůdcích v Lower East Side. Zbytek města míří do outletů, kde se usmlouvávají boty Manolo Blahnik za poloviční cenu.

New York je město, kde můžete najít nedotčené Halston Heritage šaty za čtvrtinu ceny (viz vintage poklady), město, kde na trhu objevíte Chanel náušnice ze 70. let a hned vedle nich usmlouváte stejně skvělý pár za pouhý jeden dolar (viz trhy).

Díky prodavačům se cítíte jako superstar (proto opatrně, abyste si nekoupili předražený pytel od brambor). Můžete tady utratit miliony za oblečení na Madison Avenue za pár vteřin (viz obchodní domy).

Kde nakupovat, když máte jediný den

Nejpraktičtější oblastí na utrácení je Soho, k němu jednoduše zvládnete prozkoumat okolní oblasti - Noho a Nolita.

Nejenže je skvěle situované, je blízko všem památkám a plné skvělých kaváren a restaurací na posilnění. Soho je také právě tím místem na Manhattanu, které nabízí onen různorodý mix toho nejlepšího na nejmenším čtverečním kilometru, od high-end butiků jako Kirna Zabete, Legacy a řetězcových butiků Intermix a Scoop až po menší pobočky obchodních domů Barney's a Bloomingdales (hlavní domy jsou na Madison a 5. Avenue).

Další z významných vintage obchodů What Goes Around Comes Around (Soho). Čtvrť Soho je plná high-end obchodů jakými jsou například Kirna Zabete nebo Realm.

Soho je místem mých nejoblíbenějších vintage obchůdků, Resurrection a What Goes Around Comes Around, outletu Big Drop NYC a také báječného "brýlového" obchodu Oliver Peoples.

Samozřejmě zde nechybí celosvětoví návrháři, od Prady a Chanelu až po geniální Isabel Marant, rock'n'roll Alexandra Wanga a Američany oblíbenou Tory Burch.

Najdete tu také nekonečně mnoho high-street fashion obchodů. Základní vybavení šatníku nakoupíte u kalifornské značky American Apparel (já si sem ráda chodím pro jednoduchá tílka), teenageři si oblíbili Hollister. Vyplatí se také zajít do bohémské Anthropologie (má stejně tak dobrý výběr domácích doplňků jako oblečení) a J. Crew (jejich kašmírové svetry jsou bezkonkurenční).

Britský Topshop tu má pobočku přímo na ulici Broadway. Pokud ale máte možnost nakupovat v Británii, do newyorského Topshopu bych se nehnala. Nechybí ani další britské stálice jako French Connection a Reiss spolu s dalšími high-street klasikami jako Forever 21, Zara, H&M a Urban Outfitters.

Obecně platí, že ulice Broadway v Soho nabízí high-street fashion obchody a ulice West Broadway je plná high-end designérů jako například M by Missoni, Sportmax a Ralph Lauren. Výjimka však potvrzuje pravidlo, proto prozkoumejte Soho celé. Pokud raději procházíte nezávislé butiky, pak jsou pro vás jako dělané Mott a Elizabeth Street ve čtvrti Nolita.

TIP V NY se často konají designérské "sample sales". Konkrétní časy a místa se vyplatí sledovat na stránce Daily Candy.

Pokud budete mít času nazbyt, ze Soho pokračujte po populární Bleecker ulici směrem na severozápad do West Village. Po cestě ochutnejte a posilněte se organickou zmrzlinou v Grom, prozkoumejte jógou inspirované šperky v Satya a pokračujte do jádra West Village, kde najdete skvělé butiky jako například nedávno otevřené a dlouho očekávané obchody francouzských sester Maje a Sandro. A když jsem u té Francie, stavte se vedle pro dárek, svíčku v Diptyque. Nezapomeňte na Američana Marca Jacobse, který tu má hned několik obchodů Marc by Marc Jacobs a také jeho obchod s knihami o New Yorku a designu BookMarc.

Pokud stále máte energii na rozdávání, pokračujte severně do čtvrti Meatpacking, což je další nákupní oáza. Zastavte se tu v obchůdku s největším výběrem denimu Earnest Sewn a nezapomeňte na Theory, Helmuta Langa a britský All Saints.

Pro high-end designéry je nejpraktičtější Madison Avenue v Upper East Side, tady najdete také slavné newyorské obchodní domy. Nezávislé a "funky" obchůdky se koncentrují v East Village a v Lower East Side.

Ve čtvrti Meatpacking byste neměli minout obchod Theory. Britský obchod All Saints najdete v newyorské čtvrti Meatpacking.

Pouze a jen v New Yorku

Obchůdek kostymérky seriálu Sex ve městě Patricie Field najdete na Bowery Street v East Village. Přijďte sem pro inspiraci, nebo si koupit knížku o outfitech z obou filmů Sex ve městě. Přivítá vás peří, paruky, polyester, hodne křiklavých barev a budete přemýšlet, zda jste se náhodou neobjevili v sex-shopu. Nebojte, jste správně, pokochejte a inspirujte se odvahou, barvami a sebevědomím.

Chcete si navrhnout vlastní džíny? V New Yorku můžete, bude vás to ale hodně stát. 3x1 s vámi džíny navrhne a všem kolem pak můžete říkat, "I'm wearing MYSELF today!"

Jedno z nejslavnějších a nejvíc imitovaných kusů oblečení (navržené již v 70. letech) 'I love NY' triko na vás čeká právě tady. Napodobeninu najdete u každého stánku nebo zhruba za 16 dolarů v každém turistickém obchodě. Já svoje nosím pořád, jen jsem si z něj utrhla kus výstřihu a zkrátila rukávy. Byl by hřích koupit si ho jinde!

Američtí návrháři a designerské domy, které v Evropě nejsou, nebo jsou velmi drahé: Proenza Schouler, Vera Wang, Bill Blass, Dnna Karan, Anna Sui, Ocar de la Renta, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera, Derek Lam, Juicy Couture, Tommy Hilfiger.

Čokoládky v kabinkách, něco takového existuje? Ale ano, v newyorském obchodě s prádlem Journelle. Vezměte s sebou svou drahou polovičku, také si to užije.

Navštívit Blahnikův obchod je povinností snad každého Čecha. Návrhář českého původu má na Manhattanu krasný obchůdek, kde se budete cítit jako v malém muzeu bot. Kochejte se, obdivujte, zkoušejte, tohle je snad jediný obchod v NY, kde vás prodavači nebudou nutit si nic koupit a upřímně řeknou, co si myslí. Já vždy odcházím s nešťastným pohledem, protože mi vždy doporučí "Manolky" nekupovat, protože jsou pro mě moc úzké. Není lepšího obchůdku, navíc má krásnou zahrádku.

Stuart Weitzman se proslavil botami na platformě, tedy těmi, které předchozí jmenovaný odmítá navrhovat.

Duo amerických návrhářek Sigerson Morrison nabízí krásné, elegantní, sexy a chic modely. Já miluji jejich balerínky, které jsou jednoduché a minimalistické. Nespleťte si je však s jejich levnější značkou Belle.

Sam Edelman se proslavil především svými návrhy sandálků. Poznáte je jednoduše, jeho podpis je potištěný po celém vnitřku každé jeho boty.

Butiky a butikové řetězce

Atrium je butik zásobený funky designéry, najdete zde výběr bot od zmíněného Sama Edelmana a také denim značky J Brand.

Na Mott Street stojí obchůdek Coclico, který nabízí nezávislé evropské návrháře a vlastní kolekci obuvi. Já mám odsud "gladiátorské" sandálky, které nosím léta a jsou stále originální.

Kirna Zabete je jeden z nejpopulárnějších butiků na Manhattanu, nabízí výběr těch nejvíc high-end designerů jako Stella McCartney a Azzedine Alaia. Pokud tady nebudete nakupovat, přijďte se sem podívat alespoň pro inspiraci, jak majitelky Sarah a Beth oblečení vybírají. Ve městě jsou známé tím, že mají oko pro trend. Naposledy měly krásný výběr šperků od Aurelie Bidermann.

Do butiku Steven Alan přijďte omrknout Isabel Marant, Acne a britské Liberty. Já sem ale hlavně chodím pro bezkonkurenční výběr košilí všech barev a střihů.

Musím zmínit alespoň jednoho zástupce butiků v Brooklynu, Bird. Najdete zde mix celosvětových návrhářů jako APC, Acne, 3.1 Phillip Lim, Rachel Comey a opět Isabel Marant (vím, zmiňuji ji skoro pořád, je ale je má oblíbená a vyprodává se velice rychle!).

Pohled na newyorskou čtvrť Soho. Pohled na Pátou Avenue.

Butikové řetězce (mají více poboček po Manhattanu)

Opening Ceremony je epicentrem newyorské módní scény. Zdejší komunita hipsterů se sem chodí "předvádět" a okukovat nakupující a turisty. "OC" často spolupracuje s těmi nejvíce funky návrháři a spoluvytváří zajímavé kreace (někdy až moc šílené). Originální lokace je na jihu Soho, najdete je také v Chelsea v ACE hotelu. Návštěva "OC" je takřka povinností každého turisty.

Intermix nabízí designéry a tzv. "poddesignéry" jako See by Chloe, M by Missoni a také tu často objevíte plavky od populární Diane von Furstenberg. Intermixu velice podobný stylem i výběrem je Scoop. Nakupujete však ve větších prostorech. Já si sem chodím pro šály od Love Quotes a šaty od Sea NYC.

Verve nabízí zajímavý mix, mě tu ale nejvíce oslovují brazilské žabky Trove Tkees. U Theory obdivuju jednoduché a kvalitně zrekonstruované návrhy. Pokochejte se jejich "vlajkovým" obchodem nedaleko parku High Line. Najdete tu i jiné zajímavé vycházející designéry.

Arth je kloboukový ráj. Já preferuji jejich obchůdek v Soho na Houston Street. Výběr se různí, někdy chcete odejít na hlavě se vším, co tam mají, jindy je těžší najít tam pořádný klobouk.

Butikové řetězce pouze se svou vlastní kolekcí

Calypso založila manželka světoznámého fotografa Antoine Verglase. Nabízí "dovolenkový" design, krásné tuniky a šperky.

Newyorská značka Rag&Bone má neomezený výběr džínsů všech barev, potisků a střihů.

Zakladatelku Alice+Olivia Stadey Bendetovou proslavily hollywoodské celebrity. Roztomilé dívčí šaty pošité flitry a korálky a bohémský styl je to, co tvoří tuto značku. Osobně ráda procházím jejich obchod u Bryant Parku.

V Rag&Bone najdete kromě jiného nebývale bohatý výběr džínů. Kabelka od slavné Isabel Marant.

Vintage poklady a trhy

What Goes Around Comes Around v Soho oplývá poklady jako jsou vintage Chanel šperky a kabelky. Najdete zde neskutečný výběr všeho vintage v perfektní kvalitě, majitelé navrhují i vlastní kolekci.

Hned několik poboček na Manhattanu má INA. Poličky tohoto designérského second-handu vyplňují Manolo Blahnik, Marc Jacobs, Missoni, Louboutin a další. Prodává se tu i garderóba ze Sex ve městě.

Do New York Vintage celebrity chodí vybírat vintage oblečení pro "red carpet" (oblečení na vysoce slavnostní příležitosti).

Legacy mají vintage kousky především na webových stránkách, v jejich obchůdku najdete spíše kolekce zajímavých nezávislých návrhářů a zajímavých vintage brýlí.

Resurrection vám najdou cokoliv, o čem sníte, je libo Chanel batůžek z 80. let či Pucci šaty z let 90.?

V NYC se o víkendech konají trhy, kde ulovíte různé poklady, od designérských vintage šperků, šatů a kožešin až po náušnice za dolar. Nejznámější je Hell's Kitchen Flea Market, který se koná na více místech, většinou na parkovišti a také v garáži. Nezapomeňte prozkoumat trhy v Brooklynu a Williamsburgu.

Ve vintage shopu klidně najdete náušnice Chanel ze 70. let. Vintage obchůdek Ina ve čtvrti Noho.

Outlet & Sample sales - designéři za méně

Century 21 je newyorská klasika. Zajděte sem, pouze pokud máte energii brodit se lidmi, oblečením a vystát fronty. Mají tu návrháře jako Missoni, Pucci, Ralph Lauren a další s až 50% slevou. Sama jsem však skeptická, neboť mám pocit, že mnohdy návrháři přímo navrhují pro outlety a oblečení postrádá kvalitu, která je původně s jejich jmény spojena. To, co si kupujete, není o 50 % levnější, ale bylo to původně navržené s rozpočtem ceny pro outlet.

Gabay's je skvělý obchůdek v East Village. Když vejdete dovnitř, máte pocit, že jste se ocitli v mafiánské čtvrti. Mají zde skvělý výběr bot, které dostávají z obchodního domu Bergdorf Goodman, když se tam neprodají. Jsou tu seřazené podle čísel a až o 75 % levnější než originály. Nezapomeňte však o ceně smlouvat, očekává se to! Viděla jsem tu boty od YSL, Manolo Blahnika, Stuarta Weitzmana a Pierre Hardyho.

Loehmann's je velký outlet v Chelsea, mnohem méně "provařený" než Century 21. Najdete tu zlevněné úplně všechno. Třeba australské válenky UGG, boty od Steve Maddena, čas od času se tu objeví i balerínky Missoni.

Pokud se vám poštěstí být v NY na výprodej zboží obchodního domu Barney's, určitě tam zavítejte. Koná se pouze dvakrát do roka, v únoru a srpnu, vždy ráno ve čtvrtek. Barney's se zbavuje všeho, co neprodal za minulé období, vše je až o 50-80 % levnější a vše musí pryč, i ty největší poklady. Doporučuju přijít až kolem 10. hodiny, kdy je nejvíc lidí už v práci.

Slavné newyorské obchodní domy

Můj oblíbenec Henri Bendel má vlastní roztomilou kolekci doplňků. Jsou to věci, které si doslova musíte koupit, neboť vypadají skvěle, ale vlastně je vůbec nepotřebujete, jako obal na cestovní pas, klíčenky apod. Mají tu i vlastní kolekci čokolád. Bendel je skvělé místo pro drobné dárky a na Vánoce. Prozkoumejte ho po schodech, schodiště je kouzelné a často zmiňované v průvodcích.

Bloomingdale's neboli Bloomies je klasika, kde najdete všechno. Mrkněte na kouzelnou art deco fasádu. U Barney's najdete v posledním patře Barney's CO-OP, které je vhodné pro mladší zákazníky.

Saks Fifth Avenue je snad nejslavnější pro svou vánoční výzdobu, sněhové vločky, které se rozsvěcejí v rytmu koled. Opět úžasný výběr, na mě jsou ale prodavači až moc pozorní, mám raději, když mi dají více prostoru.

Hned vedle hotelu Ritz je situovaný Bergdorf Goodman. Najdete tu ty nejvíc high-end designéry. Určitě přijďte prozkoumat jejich slavné výlohy a pokochat se oddělením obuvi. Nádhera!

Lord & Taylor bývá často opomínaný, neboť stojí jižněji na 5. Avenue, dál od ostatních domů. Je jedním z nejstarších a má výbornou selekci spodního prádla.

Na Herald Square najdete nejznámější pobočku Macy´s. Výběr je dostačující, já sama mám ale víc než nakupování u nich raději jejich ohňostroj na Den nezávislosti a jejich slavnou "Parade" na Den Díkuvzdání.