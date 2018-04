Každý třetí Čech přiznal nevěru

JAK TO VIDÍ NEVĚRNÁ A JAK PODVEDENÁ Nevěrná: Známosti na jednu noc mě vzrušují

Svého manžela čtyřiačtyřicetiletá Zdeňka z Prahy bezmezně miluje. Přesto je mu celý život nevěrná. "Za těch dvacet let, co jsme spolu, jsem mu byla nevěrná nejméně třicetkrát. Ale spíš to bylo ještě víckrát, nepočítám to," přiznává. Důvod je jednoduchý. "Nikdy to nedělám kvůli samotnému sexu. Strašně mě baví to, co se děje předtím. Hra očí, doteků, svádění, nejistota, jestli toho chlapa svedu, nebo ne. Při zamilovanosti se tvoří hormon štěstí, možná je to i tím. Prostě mě to vzrušuje, nejvíc úplně neznámí muži. Baví mě třeba se v jeden den vyspat s někým cizím a pak se svým manželem," říká. Po strávené noci už většinou své milence vidět netouží. Ani jediná z jejích "známostí" nepřežila déle než měsíc. Proto prý také žádná z nich neohrozila rodinu. "Manžel o tom skoro určitě ví, ale nikdy o tom nemluvíme. Sex ho nikdy nebavil tak jako mě. Myslím, že to našemu vztahu spíš pomohlo." "Pamatuji si, když jsem to udělala poprvé. Připlížila jsem se domů ráno a manžel se na mě jen podíval a říká: Koukám, že na mně konečně nevisíš. Do té doby jsem totiž pořád chtěla být s ním a byla jsem nervózní, když třeba z práce přišel o hodinku později. Tohle tehdy úplně skončilo," podotýká Zdeňka. Výčitky svědomí ji netrápí. "Nevěrníci", kteří nechtějí rozbít své manželství, by se totiž podle ní měli držet několika zásad, které ona sama přísně dodržuje: nesvádět manžele a manželky svých přátel a nikdy neokrást svého partnera a děti o péči, čas ani o peníze. "Právě v tom je rozdíl mezi mnou a mým manželem. On mi byl za život nevěrný zatím jen párkrát. Jenže do milenky vždycky začal investovat, platil jim dovolené a trávil s nimi spoustu volného času, který patřil dětem. Naštěstí ho to vždycky nakonec přešlo," říká Zdeňka. Podvedená: Neměli spolu spát v mém domě

Na to odpoledne šestatřicetiletá Daniela z Prahy nikdy nezapomene. "Našla jsem v lednici lahev whisky a naráz jsem jí půlku vypila. Vyřvala jsem se, rozmlátila pár věcí a dostala to ze sebe. Pak už šlo všechno raz dva. Manžel i ta holka se přiznali a do dvou měsíců jsme byli od sebe," vybavuje si matka dvou malých kluků cestu k rozvodu. Po mateřské se Daniela vracela do práce v počítačové firmě. Zaměstnání bylo časově náročné. Přestože už oba synové chodili do školky, bylo jasné, že se rodina neobejde bez chůvy. "V domě jsme měli volný pokoj. Rozhodli jsme se, že si najdeme nějakou dívku, které nabídneme zadarmo bydlení. A na oplátku nám bude hlídat odpoledne kluky," vzpomíná Daniela. Na inzerát se přihlásila hezká devatenáctiletá studentka. "Do půl roku s ní manžel začal spát. Přímo v mém domě. Nejhorší je, že jsem byla nejspíš poslední člověk na světě, který se to dozvěděl. Jak se později ukázalo, věděli to i sousedé, protože ti dva se vodili za ruce po ulici," podotýká. Že je jí manžel s dívkou na hlídání dětí nevěrný, jí musel říct vlastní pětiletý syn. "Přišel za mnou a povídá: Mami, proč má táta pod postelí u Alenky schovanou tenisovou raketu, když s námi tenis nikdy nehraje? Tehdy mi to došlo a uhodila jsem na ně. Přiznali se okamžitě," říká. Její tolerance k nevěře v tu chvíli skončila. Nedokázala se totiž srovnat s tím, že ji manžel s milenkou podváděl v jejím vlastním domě. A že spolu všichni pravidelně sedávali u jednoho stolu a jen Daniela o ničem neměla ani tušení. "Samotnou nevěru bych mu asi byla dokázala prominout, ale tohle bylo ponižující. Od té doby mám k nevěře naprostou averzi," dodává podvedená žena.