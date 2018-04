Každý třetí Čech onemocní rakovinou

"Rakovina je dnes druhou nejčastější příčinou smrti," říká předseda České onkologické společnosti Jiří Vorlíček.

Dobrá zpráva však je, že se ji daří léčit stále lépe.

Že se šance nemocných zvyšují, dokazuje například rakovina žaludku. Déle než pět let ji přežije 20 až 40 procent lidí.

Zdá se to málo, ale ještě před třiceti lety byl tento druh rakoviny téměř stoprocentně smrtelný.

Novým programem, který představili za podpory prezidenta Václava Klause, chtějí lékaři dosáhnout toho, aby se stále více lidí vyléčilo.

Program se skládá z osmi bodů. Tím nejdůležitějším je, aby se léčba soustředila do dvaceti center rozmístěných po celé zemi. Lékaři chtějí, aby měl každý pacient stejnou šanci na vyléčení.

Dnes to tak bohužel není. Statistiky, které zákon neumožňuje zveřejnit, ukazují, že nemocnice v některých regionech léčí stejný druh rakoviny s několikrát větší úspěšností než v jiné.

"U nádoru prsu má žena z jednoho konce republiky až třikrát větší šanci na přežití než žena z jiného kraje," říká onkoložka Jitka Abrahámová. "Platí: kdo léčí rakovinu častěji, ten ji léčí lépe."

"Ta centra už v podstatě existují. Teď jde o to, soustředit do nich pacienty a peníze, aby se lidé s nádory neoperovali v okresních nemocnicích, které nemusí mít tolik zkušeností," vysvětluje Vorlíček.

Pomoci by měly preventivní testy

Dalším bodem plánu je zavedení preventivních testů hrazených pojišťovnou u čtyř druhů nádorů: prsu, střev a konečníku, děložního čípku a prostaty. V prvních dvou případech už prevence funguje. A prevenci chtějí onkologové zavést i mezi děti.

"Děti na prvním stupni by se neměly učit jen to, jak vypadají láčkovci, ale i co to je vážná nemoc a jak se jí dá předejít," říká Vorlíček.

Jen loni v Česku přibylo deset procent nově nemocných. Pro představu: znamená to, jako by se diagnózu "rakovina" dozvěděla víc než polovina Olomouce. A příští rok totéž uslyší dalších 60 tisíc lidí.