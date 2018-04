Každý pátý lékař má nárok na penzi, mladí chybějí

V Česku je teď pět tisíc praktiků. Jejich průměrný věk je padesát dva let. Každý rok jich několik desítek odejde do důchodu. Nárok na penzi má už dnes přes dvanáct set z nich. A noví nepřicházejí, medici dávají přednost kariéře v nemocnici.

"Loni atestovali, což znamená, že mohou samostatně léčit, jen tři praktičtí lékaři. Letos jich je pět. Přitom průměrný příliv nových praktiků byl ještě před několika lety někde mezi 90 a 120 atestovanými ročně," říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Jan Jelínek.

Proč je jich teď tak málo? "Prodloužila se doba nutná ke vzdělávání, než se nich stane samostatný plnohodnotný lékař," říká Libuše Válková z Institutu postgraduálního vzdělávání. Kromě toho chybí na jejich vzdělávání peníze.

Nemocnice školit nechtějí

Nemocnice je totiž odmítají zaměstnat na povinnou praxi, protože na tom finančně tratí a praktičtí lékaři pak stejně odejdou jinam. Proto za ně nemocnicím platil plat po dobu jejich praxe stát. Od loňska však tyto peníze chybí. Jde zhruba o deset milionů ročně.

"Něco už jsme uvolnili a snažíme se sehnat další," říká mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt. K atestaci se připravuje 75 praktických lékařů.

Než ji však udělají, ještě to pár let potrvá. Co mají dělat pacienti, kteří marně obcházejí lékaře a nikdo je nechce vzít? "Vyžádat si od nich papír, že jsou vytížení, a s tím přijít na krajský úřad nebo na pojišťovnu," říká ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák.

Vysmáli se jí, lepší je lhát

Snila o tom, že bude dětskou lékařkou. Jenže srážka s realitou jí přehodila životní výhybku na úplně jinou kolej. "Začala jsem po škole s čerstvým diplomem v kapse obíhat nemocnice, abych si zajistila nutnou praxi v některé z nich. Všude se mi ale vysmáli," popisuje třicetiletá lékařka Jana Ludvíková.

"Říkali, že nechápou, proč by do mě investovali čas i peníze, když já jim po praxi prchnu do soukromé ordinace. Rozumím. Kolegové internisté nebo třeba očaři, kteří se nemocnici upsali na několik let, to měli jednodušší. Jenže i pediatr a praktický lékař si musí odkroutit povinnou třináctiměsíční praxi v nemocnici na interně a pak další měsíce na dalších odděleních, než může k atestaci. A jak to tedy má dělat?"

Když ji odmítla už několikátá nemocnice v řadě, zavolala do Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. "Kroutili hlavou nad mou naivitou. Prý jsem měla říct, že chci dělat internu. A po třinácti měsících dát výpověď a jít. To se mi ale nelíbí, přece nebudu lhát! A takové řešení mi radí státní instituce," nechápe mladá lékařka.

Kolik nám zaplatíte?

Jen v jediné nemocnici ji byli ochotni přijmout i přesto, že by po splnění povinné praxe odešla.

"Jenže když jsem tam přišla, řekli: A kolik byste nám platila? Nechápala jsem proč. Vždyť jako člověk po škole nemám na to, abych dva roky pracovala nejen zadarmo, ale ještě abych za to zaměstnavateli platila. Kdo by mě živil? A kde bych na to vzala?" popisuje Ludvíková.

Takže musela zapomenout na své sny o dětském lékařství a jít, kde ji vezmou a kde jí umožní připravit se k atestaci. "Jsem psychiatričkou v léčebně a naštěstí mě to baví," říká.

Než se přitom lékař, nejen ten praktický, doklopýtá přes školu a povinné čtyři roky praxe, k atestaci a licenci tak, že smí léčit samostatně a ne jen pod dohledem někoho zkušeného, trvá to nejméně deset let.

A i když se vším prokouše, nemá vyhráno. Zdravotní pojišťovny totiž jen nerady uzavírají nové smlouvy s lékaři, takže novým praktikům zbývají jen dvě věci: buď praxi zdědí po jednom z rodičů nebo si ji musí koupit od lékaře odcházejícího do důchodu. Milion na takovou investici má však málokdo.

"Mají spoustu klacků pod nohama, než se z nich stanou plnohodnotní lékaři," přiznává i ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák.

"Proto jsme se teď čerstvě rozhodli, že od druhého pololetí letošního roku začneme pracovištím, která smějí školit lékaře – což je asi padesát zařízení v zemi, platit víc peněz. Aby na tom finančně netratila, že se starají o mladé lékaře a připravují je k atestaci," říká Horák.

Díky tomu a změně zákona o vzdělávání by do budoucna lékaři před atestací nemuseli uplácet, aby je vůbec nechali udělat si povinnou praxi. "Pokud se nic nezmění, hrozí do pěti let krach systému praktických lékařů," varuje Jan Jelínek ze Sdružení praktických lékařů.

Pomoci by mohlo i to, že by Češi přestali tak často chodit k lékaři. S třinácti návštěvami ročně jsme totiž evropskými rekordmany.

"Je to podceňovaný obor. Berou nás jako předepisovače paralenů. Ale dobrý praktik ušetří statisíce. Vyléčí pacienty, které by jinak draze léčili specialisté," dodal Jelínek.