Každý někdy v životě lhal. A lepší lhářky jsou ženy

Lžete více než jednou denně?

Je přitom jedno, že náš partner není lakomý despota a boty se nám v podstatě chystal pochválit. Lež z nás vyletěla a my vůbec nevíme proč.

Když ve filmu Účastníci zájezdu podle předlohy Michaela Viewegha jeden z hrdinů přijde o práci, dlouho to tají před manželkou. Vždycky se ráno obleče, vezme aktovku a vyrazí ven. Odpoledne se zase vrací, občas prohodí něco o tom, co se v zaměstnání dělo. Lže, protože se obává, že manželce bude připadat nepotřebný a nemožný. Ona to celou dobu ví, ale předstírá, že ne. Nechce, aby se cítil trapně. Jak krásný to příklad lži. Lži z lásky.

Právě v partnerských vztazích mají lži skvělé životní podmínky. "Rozdělila bych je na milosrdné a ty druhé," říká psycholožka Jitka Douchová. "Nejčastější milosrdnou lží je pravděpodobně předstírání orgasmu," dodává. Čím více je podle ní ve vztahu dvou lidí netolerance, zákazů a připomínek, tím více mají sklony si lhát. Jsou ke lžím tím druhým vlastně nuceni. "Nutnost sahat ke lžím je indikátorem, že vztah není vyvážený," upozorňuje psycholožka.

Nejčastější typy lží, se kterými se u svých klientů setkává?

Jeden z partnerů si nerozumí s matkou druhého, nelíbí se mu, že jim mluví do života. Druhý je na ni hodně fixován. A tak zastírá, že byl u ní nebo ona u nich. Lže, protože se chce v rozhovoru vyhnout nepříjemnostem. Jeden cítí ze strany druhého žárlivost na kolegy z práce či přátele. Jeho vztahy s nimi jsou přátelské, nevinné, ale chce se s nimi vídat, cítí se s nimi dobře. Partnerovi proto lže a tvrdí, že ve skutečnosti byl někde jinde.

"Jinou kategorií lží jsou ty aktivní a účelové," vysvětluje Jitka Douchová. "Například žena, které tikají biologické hodiny, ale partner početí dítěte oddaluje nebo jej z různých důvodů odmítá, se nezřídka uchýlí k tomu, že vysadí antikoncepci, partnerovi to utají a těhotenství mu vysvětlí tím, že příroda rozhodla sama. To jsou nátlakové lži, a pokud chceme, aby vztah byl kvalitní, jsou i nebezpečné," říká.

Dají se i v tak ošemetné oblasti, jako je lhaní, vypozorovat rozdíly mezi muži a ženami? Kdo z nich lže častěji a lépe?

"Lhaní souvisí více s osobností než příslušností k pohlaví, ale přece jen, rafinovaněji a skrytěji umějí lhát ženy. Muži jsou více přímočaří, lež je častěji doběhne. Snáze se prořeknou a zapomenou, co vlastně tvrdili, když říkali, že byli s kolegou na pivu, ale ve skutečnosti seděli s první láskou po dvaceti letech na dvojce bílého," míní Jitka Douchová.