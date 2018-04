Každý má svou ženskou i mužskou stránku. Které to jsou?

Pokaždé, když přítel Jitky Málkové řídil auto, tak se pohádali. "Trvalo dva roky, než jsme se dobrali k tomu, proč to tak je. Tomáš, na rozdíl od jiných mužů, neřídí rád a je za volantem nervózní. Bojí se, že způsobí nehodu. Nemá odhad při parkování ani orientační smysl, tak bloudí," říká Jitka.

Její přítel byl za volantem tak trochu ženou. Právě ony podobné pocity často mají. Tím však jeho ženská část osobnosti končí. Vše ostatní je na něm typicky mužské.

Jak se později ukázalo, největším problémem v jejich vztahu byla neschopnost připustit slabinu. A to je přece typicky pánská záležitost. Správní muži zranitelná místa neodkrývají. Ani před nejbližšími. I oni jsou potenciálními nepřáteli a mohou jich zneužít.

Proto se Jitka s Tomášem tak dlouho hádali. A když se k tomu přidala další mužská vlastnost – ješitnost, dobrat se řešení bylo v jejich vztahu asi tak reálné, jako že Tomáš vyhraje formuli 1. Ješitnost nedovolovala přiznat, že něco neumí.

Ženy a muži mají mnoho společného, ale ještě více odlišného. Existují typicky mužské a typicky ženské stránky osobnosti. Psychologové je už dávno pojmenovali. Podle povahových vlastností se dá docela dobře určit, aniž by zkoumanou osobu viděli, zda se jedná o ženu, nebo muže. Stačí k tomu znát jen něco z chování dotyčného nebo dotyčné.





Naše vlastnosti nám předurčily geny už v době, kdy muži lovili mamuty a ženy se v jeskyni staraly o děti. "Muži a ženy se liší v těch vlastnostech, kde na ně během posledních dvou milionů let kladla evoluce odlišné nároky," říká psycholog Jeroným Klimeš.

Protože žena musela kojit dítě, být s ním, starat se o něj i celou domácnost, jsou ženy obecně více adaptabilní. Lepší jsou také v orientaci v malém prostoru. Pohybovaly se jen doma nebo v blízkém okolí.

Mužům zase nedělá problém orientovat se na velké vzdálenosti. Když lovili, prochodili kilometry a pořád museli vědět, kde jsou. Pokud střílejí, lépe zaměří cíl. To jen na vysvětlení, proč dnes při bowlingu vesměs vyhrávají právě oni. Ženy si připisují body až v momentě, kdy jsou smysly jejich protějšků poznamenané alkoholem. To už ale před tím museli muži vyhrát, protože každý bojovník chce zvítězit.

Ideál: když se ženské a mužské stránky doplňují

Někdy však šablony tak úplně neplatí. Existují odchylky a výjimky, které všeobecným poučkám dávají pořádně na frak. Geny se občas pomíchají, a některé ženy proto mají i mužské vlastnosti a naopak.

"Statisticky mají ženy menší velikost nohy než muži, to ale ještě přeci neznamená, že nenajdete ženu, která má větší nohu než muž. Samozřejmě ji najdete, ale v průměru to neplatí. V průměru mají muži větší nohu," ukazuje psycholog Jeroným Klimeš, jak je možné, že muži mají některé ženské vlastnosti a ženy zase mužské.

Sexuální orientace těchto lidí je přitom jasně heterosexuální. Ideální ve vztahu je, když se ženské a mužské stránky osobnosti partnerů doplňují. Tak jako je to v případě Martiny Zajíčkové a Ivana Roštoka.

Kdyby bylo jen na ní, jejich domácnost by vypadala jako byty většiny svobodných a rozvedených mužů - bez kytek, které i obyčejnou garsonku pozvednou na domov.





"Kdykoliv jsem si nějakou kytku koupila, zašla mi," je sebekritická Martina. Typicky ženský "pečovatelský gen" jí ve starostlivosti o kytky chybí. Její přítel jej má, tak o ně pečuje on. Martina zase funguje jako muž, když jsou na cestách.

"V mapách se neorientuju. Martině stačí pohled a jedeme správně," říká Ivan. "Doplňujeme se. Dnes už po druhém nechceme, aby dělal to, co neumí. Než jsme ale na tohle přišli, trvalo nám to šest let. Polovinu našeho vztahu jsme proválčili," přiznávají oba shodně.

Prohráno však nemají ani partneři, kteří se v opačných stránkách osobnosti nedoplní. Podstatné je si nedostatky ženské a mužské stránky uvědomit a druhému je přiznat. Pak už záleží jen na ochotě dohodnout se na ústupcích.

Tak jako je udělal Tomáš, zmiňovaný na počátku našeho textu. "Řídím já a chybějící orientační smysl nás obou jsme vyřešili nákupem GPS," říká Jitka Málková.

Igor: co je na Zlatě typicky mužské

JE DOBRÁ ŘIDIČKA

Říká se, že ženy neumí dobře řídit. Tak tohle u mé přítelkyně rozhodně neplatí. Zlata jezdí jako muž. Když je za volantem, nebojím se o ni. A když jedu s ní, nemám strach ani o sebe.V autě je suverénní, bez problému kdekoliv zaparkuje a nebojí se jezdit ani tam, kde to nezná. Neznamená to však, že řídí nebezpečně a agresivně. V tom je pořád žena.

Igor: co je na Zlatě typicky ženské

RÁDA O NĚKOHO PEČUJE

Zlata má starostlivou a pečovatelskou povahu. Nejen v tom, že mi poradí, co si vzít na sebe, ale že zařizuje i to, co bych měl dělat já. Jenže já věci nechávám takzvaně vyšumět a odkládám je, co jen to jde. Nepamatuju si, kdy mám odevzdat seminární práci, a už vůbec ne, kdy jdeme na večeři s přáteli. Všechno tohle za mě hlídá Zlata a já se na ni rád spolehnu.





Zlata: co je na Igorovi typicky mužské

DOMA VŠECHNO OPRAVÍ

Když se doma něco rozbije, nemusíme složitě shánět řemeslníky. Igor všechno opraví. Dovede položit plovoucí podlahu, stejně tak sestaví kuchyňskou linku. Je i skvělý designér, který rozkreslí a naplánuje celý byt tak, že to vypadá skvěle. Je manuálně zručný a zároveň inteligentní. Mluví několika jazyky a je úspěšný v práci. Tohle všechno dohromady mi na něm imponuje.

Zlata: co je na Igorovi typicky ženské

DĚLÁ PĚT VĚCÍ NAJEDNOU

Igor dovede dělat několik věcí najednou. To je vlastnost, kterou mají spíše ženy, ale já mezi ně nepatřím. Když si Igor jednou přečte návod na obsluhu čehokoliv v domácnosti, už ho víckrát nemusí číst. Zároveň přitom vyřídí několik telefonátů a ještě si čte v počítači maily. Někdy mám příjemný pocit, že mám dokonalého muže, jindy mi s tou svojí dokonalostí leze tak na nervy, že bych ho zabila.

Ivan: co je na Martině typicky mužské

VÝBORNĚ SE VYZNÁ V MAPÁCH

Martina má opravdu vyvinutý orientační smysl. Umí dělat s buzolou, stejně tak se okamžitě zorientuje v každé mapě. Najde cestu, kam potřebujeme. Tohle všechno mně chybí. S nadsázkou řečeno, nevím, k čemu buzola vůbec je. A když dostanu mapu do ruky, otáčím s ní doprava i doleva a odhaduju, kam se asi tak můžeme vydat. Pokud bychom to nechali na mně, rozhodně zabloudíme. Správnou cestu proto hledá Martina. A vůbec mi nevadí, že je můj vůdce.

Ivan: co je na Martině typicky ženské

UMÍ DOBŘE VAŘIT

Pokud je typicky ženskou stránkou umění vařit, tak Martina ji rozhodně má. Vaří ráda a dokonale. Stejně tak ráda nakoupí všechno, co je k vaření potřeba. U nákupu mě nevyžaduje, spíš naopak. Za to jsem jí vděčný, protože pro mě jsou nákupy potravin utrpením.





Martina: co je na Ivanovi typicky ženské

RÁD PEČUJE O KYTKY

O všechny kytky u nás doma se stará Ivan. Je to kytičkář a zahradník. Jeho specialitou jsou orchideje. Sám jich dokonce několik vypěstoval. To bych já nikdy nedokázala. Pro mě je to něco obdivuhodného. Dokud jsem nežila s Ivanem, neměla jsem doma jedinou kytku, protože mi všechny zašly. V tom jsme se tedy dokonale doplnili. Nemám pocit, že by kvůli tomu působil zženštile. Možná kdyby měl metr šedesát, bylo by to tak, ale Ivan je kus chlapa. Má dva metry a pěstování kytek ho "hází" do takové polohy, která mi přijde milá. Líbí se mi to na něm.

Martina: co je na Ivanovi typicky mužské

ZAKLÁDÁ SI NA HODINKÁCH

Doma má asi sedmery hodinky. On se neptá, kolik stála moje kabelka, já zase nechci vědět cenu hodinek. Můžu ji odhadovat, ale znát ji nechci. Vždycky zdůrazní, že byly ve slevě. To je od něj přece milé, ne?