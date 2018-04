Každý desátý britský muž si mění trenýrky jen jednou týdně

O průzkumu, který mezi britskými muži podnikl prodejce pánského oblečení Jacamo, informoval britský deník The Sun.

Z vyplněných dotazníků také vyplynulo, že většina Britů má doma aspoň jeden kus spodního prádla už deset a víc let. Průměrně jim pak kolekce spodního prádla vydrží okolo čtyř let, nové si kupují obvykle dvakrát do roka a celkem vlastní asi třináct kusů.

Když jdou na rande či mají významný den, bere si sedmatřicet procent mužů lepší oblíbené spodní prádlo. Slipy mají nejraději muži do dvaceti let a nad šedesát let. Ti ostatní dávají přednost boxerkám.

„Pokud jde o britské muže, naše studie odhalila, že jsou především líní, a to ovlivňuje jejich zvyky týkající se nošení spodního prádla,“ uvedla v rozhovoru pro The Sun mluvčí společnosti Jacamo Jenni Bamfordová.

