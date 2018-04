Každý chce zhubnout

Já například ráno snídám tmavý rohlík lehce potřený (opravdu lehce) jakokouli marmeládou a zapíjím čajem, ale někdy i kávou. Musím mít ráno něco sladkého, tak alespoň v této zdravější variantě.

Dále se snažím jíst alespoň pětkrát denně, svačina v deset hodin, jablko, banán, müsli tyčinka a pak kolem poledního lehký oběd. Třeba zeleninový salát, ale ten si udělám den předem doma, protože tak opravdu vím, z čeho jsem ho připravila.

Nebo ovocný salát. Vždy to nemusí být salát, ale hamburger s hranolkama to nesmí být. Pak zase třeba za dvě, tři hodinky svačinka a pak večeře. Chce to ale jíst naposled kolem páté, nejpozději v šest. Pak si zamkněte ledničku a maximálně si dejte jablko.

U mě funguje, že si kolem sedmé vyčistím zuby a to je pro mě znamením, že nesmím jíst. Určitě je ale třeba vypít hodně tekutin. Každý nemusí mít rád čistou vodu,

tak si může ředit ovocnou šťávu. Zkuste to třeba vydržet jen nějakou dobu. Já takto shodila 5 kilo a mám teď optimální váhu, která se nehne nahoru.