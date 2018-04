Každému desátému fungují špatně ledviny, málokdo to ví

Onemocnění se přitom dá včas odhalit jednoduchým vyšetřením moči. Dospělí by je měli podstoupit jednou za dva roky, k tomu by si vždy měli nechat změřit také krevní tlak. Řekla to primářka Zuzana Bitterová z hemodialyzačního střediska v Ústí nad Labem.

Nechte se otestovat

"V Česku je každoročně zahájena dialyzační léčba až u třetiny nemocných, u nichž se o chronickém onemocnění ledvin do té doby nevědělo," varovala.

Významně sníženou funkci ledvin má podle ní zhruba pět procent obyvatel, nejčastěji jsou to diabetici, lidé s vysokým tlakem a aterosklerózou. Více ohroženi jsou i členové jejich rodin, dále lidé obézní, kuřáci a lidé nad 50 let věku.

Světový den ledvin 13. března má připomenout hlavně těmto rizikovým skupinám význam včasného vyšetření. Na vybraných nefrologických pracovištích si lidé mohou nechat udělat v tento den bezplatný test.

Onemocnění ledvin většinou nemá výraznější příznaky nebo má takové, že si je člověk s ledvinami nespojuje. Varující v každém případě je krev v moči.

Nedostatečnou funkci ledvin naznačují také otoky nohou, uvedl primář hemodialyzačního střediska na Bulovce Vladimír Vojanec.

Pozor na neobvyklé příznaky

Neobvyklost příznaků se nevyplatila šestapadesátileté ženě, která naplno pracovala ve vedoucí funkci a až do roku 2006 nebyla vážněji nemocná. Pak prodělala infekci močových cest. Opakovaně brala antibiotika, podrobněji vyšetřena nebyla. Byla stále unavená a její stav se zhoršoval. Loni v létě potvrdily laboratorní testy selhání ledvin. V té době už trpěla chudokrevností, orgány v těle nedostávaly dostatek kyslíku, začalo jí selhávat srdce. V těle se hromadily tekutiny. Léčba na umělé ledvině jí zachránila život. Hemodialýzou se odstranilo asi sedm litrů přebytečné tekutiny. Funkce srdce se upravila a pacientka čeká na transplantaci ledviny.

Ledviny přefiltrují a vyčistí každý den 200 litrů krve. Pomáhají udržovat správnou hladinu chemických látek v těle, především sodíku, fosforu a draslíku. Vyrábějí hormony, které podporují tvorbu červených krvinek v kostní dřeni, regulují krevní tlak a pomáhají udržovat kosti v dobrém stavu. Ledviny se nacházejí v zadní části dutiny břišní, symetricky po obou stranách páteře, na úrovni posledního žebra. Ledvina má přibližně velikost zavřené lidské pěsti.