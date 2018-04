Každé desáté dítě se narodí předčasně, ročně jich je 15 milionů

Největší počet předčasných porodů evidují v afrických a asijských zemích, uvádí zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) a mezinárodního týmu dětských lékařů, která byla zveřejněna ve Washingtonu.

Předčasné porody se ale zdaleka netýkají jen rozvojového světa. Například v USA přijde na svět předčasně půl milionu dětí, tedy každé osmé. O něco lepší je situace v Evropě, Kanadě, Austrálii nebo Japonsku.

Není zas až tak velký rozdíl mezi počtem předčasných porodů v rozvojových a rozvinutých zemích. Zato se diametrálně liší počet novorozeňat, která přežijí. Riziko smrti předčasně narozených je například v Africe dvanáctkrát vyšší než v Evropě. Předčasné zrození je celosvětově druhou nejčastější příčinou smrti dětí mladších pět let.

Přežijí, ale často s postižením

Tři čtvrtiny těchto úmrtí jsou přitom zbytečné a podle WHO by bylo možné je poměrně snadno odvrátit. V rozvojových zemích by často stačila jen těsná blízkost matčina těla, která může předčasně narozeným dětem nahradit inkubátor. Výraznou pomocí by byla i antibiotika a dezinfekční prostředky.

Přežitím ale podle autorů zprávy problémy nekončí. O tom, kolik předčasně narozených dětí trpí slepotou, poruchami vnímání či mozkovou obrnou, ani neexistují přesné údaje.

Příčinu předčasných porodů navíc lékaři často neznají. Za rizikový faktor je označována cukrovka, podváha či nadváha matky, těhotenství před 17 či po 40 roku jejího věku nebo menší než dvouletá pauza mezi porody.