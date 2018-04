Každá osmá Britka prožila poslední rok bez sexu

Britové se sotva mohou vyznat v průzkumech, které o jejich pohlavním životě vycházejí.

Jen tento týden tvrdila jiná studie, že mladí Britové jsou pohlavně nejaktivnějšími Evropany a že 38 procent patnáctiletých Britek a Britů už přišlo o nevinnost.

Ostrovní statistici ale malují poněkud jiný obrázek společnosti. Každý šestý muž ve věku do 70 let neměl podle nich za celý minulý rok žádný pohlavní styk, 73 procent jich mělo jedinou partnerku a 12 procent více než jednu. Mezi ženami mělo sedm procent více než jednoho partnera.

Deník The Daily Telegraph citoval gynekologa Edwarda Morrise, podle něhož Britové v četnosti pohlavního styku zaostávají za Evropou. "Ostatně není to v tom, jak často souložíte, ale jak je to dobré," dodal. Britové podle něj zakládají své vztahy více na partnerství než na častém pohlavním styku.

Statistici tvrdí, že Británie "přijde" ročně o 92 tisíc dětí, které se nenarodí, protože ženy odkládají těhotenství.

Frekvence pohlavního styku trpí také nároky moderního života, kdy jsou zejména ženy příliš vyčerpány.

Podle jejich statistiky patří k osmi procentům žen, které za 12 měsíců ani jednou nesouložily, i vdané ženy a ženy se stálými partnery.

Mezi oběma pohlavími jsou věkovou skupinu s nejmenší pohlavní aktivitou lidé mezi 16 a 19 lety, kdy nemělo žádný pohlavní styk za posledních 12 měsíců 36 procent žen a 38 procent mužů. Ve věku 30 až 34 let to jsou čtyři procenta žen a sedm procent mužů.

Poté, co mají alespoň jedno dítě, pohlavní aktivita párů opět postupně klesá. Ve věku 45 až 49 let to je 14 procent žen bez pohlavního styku po celý rok a 11 procent mužů.