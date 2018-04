Každá čtvrtá žena kvůli kráse riskuje zdraví

Belgický ženský časopis Flair tvrdí, že možným zdravotním rizikům své tělo kvůli lepší postavě vystavuje až každá čtvrtá žena.

Co vše jsou belgické ženy pro krásu schopné udělat? Podle zjištění průzkumu, jehož výsledky budou zveřejněny ve středečním čísle časopisu, se 22 procent žen každý den váží, 15 procent drží prakticky neustále dietu a až 83 procent se k ní už někdy odhodlalo. Na otázku, kolik jste už držely diet, 31 procent dotázaných žen uvedlo, že čtyři až deset.

Proč k dobrovolnému odpírání jídla ženy přistupují? Podle 31 procent dotázaných, aby se cítily v lepší formě, 32 procent chce být krásnější.

O tom, že takových cílů není ale zrovna snadné docílit, svědčí následující číslo - 75 procent žen v průzkumu uvedlo, že si myslí, že se váhou a bojem proti přibývajícím kilogramům budou zabývat celý život. Každá čtvrtá pak kvůli postavě a vzhledu riskuje své zdraví.

Přibližně čtvrtina žen by si přála mít velikost oblečení 36 či méně. Každý desátá by prý zase souhlasila s plastikou a každá třetí s liposukcí. Tři procenta by byly kvůli postavě dokonce prý schopné vzdát se sexu, dodal list La Derniere Heure.

A komu by se dotázané ženy chtěly nejvíce podobat? Více než čtyři desítky procent uvedly, že herečce Catherině Zetě-Jonesové a 32 procent její kolegyni Cameron Diazové.