Každá čtvrtá britská tanečnice u tyče má univerzitní diplom

Dokazuje to průzkum mezi tanečnicemi u tyče. Každá čtvrtá má totiž vysokoškolský titul.

Průměrný plat tanečnice či striptérky je 48 tisíc liber ročně (asi 1,4 milionu korun) a to je i v Británii výrazně nadprůměrný příjem.

"Tyto ženy jsou neskutečně sebevědomé. Myslím, že je to jistý jev generačního a kulturního rozdílu. Tyto mladé ženy nepřijímají myšlenku, že by byly využívány, protože jsou těmi, které vydělávají peníze za tříminutový tanec a trochu toho povídání s muži," vysvětluje socioložka doktorka Teela Sandersová z University of Leeds, která průzkum mezi tanečnicemi prováděla.

Z celkového vzorku go-go tanečnic a striptérek je v Británii čtrnáct procent zároveň studentkami univerzity, které si takto vydělávají na školné.