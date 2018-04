Povídali jsme si s vámi v Kavárničce

5:26 , aktualizováno 2. října 11:26

Na čtvrtek 1.10. připadá Mezinárodní den kávy, a tak jsme se rozhodly vás pozvat do naší virtuální Kavárničky. Sešli jsme se tam po obědě ve 13 hodin. My jsme si v redakci OnaDnes.cz k povídání uvařily dobrou kávu a odpovídaly na vaše názory, postřehy a dotazy týkající se stránek, které vy čtete a my pro vás chystáme.