Káva může způsobit revmatismus

Revmatické projevy mohou postupně vést k plnému rozvinutí artritidy, kterou trpí přibližně jedno procento populace. V horších případech nemůže pacient chodit a v extrémech je možné, že nemoc zasáhne i důležité orgány a tím způsobí újmu, jež by mohla ohrozit život postiženého.

Výzkumný tým dále sledoval 19 000 osob po dobu 15ti let. Nikdo z nich na počátku pozorování netrpěl ani náznaky artritidy. Zjistili, že ti, kteří pili čtyři a více šálků kávy denně, měli dvakrát větší předpoklady pro vznik revmatu než ti, kteří kávu pili méně. Výsledky zůstaly stejné i poté, co lékaři mezi ovlivňující faktory zařadili věk, pohlaví, váhu či kouření. Uvedli také, že lidé, kteří pijí více než 11 šálků denně jsou 15krát náchylnější ke kloubním onemocněním. Výsledky průzkumu jsou zvěřejněny v posledním čísle lékařského časopisu Annals of the Rheumatic Diseases.

Tisková mluvčí Bojovníků za výzkum artritidy prohlásila: "Když vezmete v úvahu fakt, že revma je komplexní choroba založená na mnoha genetických elementech a že tyto elementy souvisí s působením životního prostředí, aby se mohly rozvinout, pak spojování tohoto onemocnění s kávou je trochu jednoduché vysvětlení."

Mluvčí Informačního servisu o kávě prohlásil, že studie možná nastiňuje spojitost, ale rozhodně ne příčiny a důsledky. "Všichni konzumenti mohou zůstat v klidu, protože umírněné pití kávy je naprosto bezpečné."