Při hubnutí nesmíte na kávu ani pomyslet. Odborníci vyvracejí mýtus

2:00 , aktualizováno 2:00

Jeden by skoro řekl, že celosvětovou epidemii obezity způsobila káva. V některých televizních pořadech za tento nápoj lidi pranýřují, jako by snědli půlku vepře. Zákaz kávy navíc lidi odradí od samotného hubnutí. "Musím se vzdát sladkého, slaného a nakonec i kávy?" zoufali si často účinkující v pořadu Jste to, co jíte. Zapomeňte na to. Samotná káva na hubnutí vliv nemá.