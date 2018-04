Katka se v šatech od návrháře stala celebritou

VELKÁ FOTOGALERIE PROMĚNY A MODELŮ

Kadeřník Tomáš Kislinger ze studia Oskar Katce vytvořil lehce extravagantní a asymetrické mikádo. "Když použije stylingovou pěnu a vyfouká vlasy přes kulatý kartáč, dosáhne objemu a účes se jí bude dobře upravovat."

Katka jeho nůžky bedlivě sledovala, bála se totiž, aby nebyla úplně nakrátko. Se střihem musel Tomáš kvůli vrchním krátkým vlasům hodně pracovat, přesto dokázal pro Katku najít pěkný účes.





První krok k hvězdné proměně Čtenářka má nové řasy

Do parády si pak vzala Katku vizážistka Lucie Průžková. Po vyčištění pleti nanesla hydratační krém, na tváře pak rozjasňující podkladovou bázi, na T-zónu naopak bázi zmatňující. Obličej tak připravila na nanášení make-upu. "Dávám jen lehce krycí, protože u Katky není potřeba nic zakrývat. Potřebujeme jen sjednotit barvu pleti," vysvětlila.

Světle růžovým stínem vytvořila základ pro líčení očí. "Nejdřív jsem dala podkladovou bázi pod stíny, aby lépe držely a zvýraznila se jejich barva. Pak jsem oči vystínovala klasickou technikou od světlejšího vnitřního koutku k tmavšímu vnějšímu. Tam jsem použila šedohnědý tón."

Aby byl hvězdný efekt co nejlepší, zvýraznila Katčiny oči ještě gelovými linkami. "Jsou hutnější než klasické tekuté, takže se s nimi lépe pracuje a také déle vydrží."

Rty nalíčila světle růžovou konturovací tužkou a v podobném světle růžovém odstínu vyplnila střed rtů. "Do okrajů jsem nanesla tmavší odstín, rty pak působí plněji."

Celé líčení zakončila krémovou tvářenkou ve studeném růžovém tónu a obličej poprášila transparentním a zmatňujícím pudrem.





"Teda! Jsem úplně jiná. Vůbec nejsem zvyklá se takhle hodně líčit, ale vypadá to dobře. Nemůžu si zvyknout, že jsem celý den středem pozornosti a někdo se o mě takhle stará," prozradila Katka. Pak už jen zbývalo obléci hvězdné modely od návrháře Lukáše Lindnera a vrhnout se na focení.





Lukáš pro Katku nejprve vybral černé šaty s korzetovým živůtkem a bohatě řasenou sukní. U těchto šatů musel trošku improvizovat kvůli objemu přes prsa. Ten má Katka větší než modelky, které šaty předvádějí a které v těchto partiích příliš obdařené nebývají. Korzet oblékla jen částečně, a tak lehce odhalená ňadra pomohla zakrýt krajka. "Není to moc odhalené?" ptala se přesto a pořád si krajku upravovala.

Druhý model tvořily dlouhé šedé šaty s krajkovoflitrovou aplikací a prodlouženou vlečkou. K tomu Katce kadeřník Tomáš změnil účes - udělal jí žehličkou na vlasy elegantní hollywoodské vlny.





Katka následně zjistila, že focení není legrace. "Hm, já si vždy říkala, jak si tam ty modelky jen stoupnou a jejich jediným úkolem je dobře vypadat. Ale ono je to fakt náročné!"

Ke konci už bylo na Katce znát, že je po půldenním maratonu unavená, přesto spolupracovala ze všech sil. "Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit. Snad mi to trochu zvedne sebevědomí," dodala Katka, která zrovna prochází rozvodovým řízením a nový look by jí mohl alespoň částečně pomoci ustát nepříjemnosti, které jsou s tím spojené.

Děkujeme za spolupráci salonu Oskar, Lukáši Lindnerovi, Lucii Průžkové a studiu Dermitage.





