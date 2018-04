Katherine Švejnarová: Jan mě hned napoprvé ohromil

Vyrůstala jste v zemích, kde jsem všude kolem sebe viděla nerovnost mezi lidmi. Ovlivnilo vás to?

My bydleli s rodiči v honosných domech a kolem nás žili chudí indiáni. Pozorovala jsem je a hrozně mi vadilo, že se nemají tak dobře jako my. Když jsem se vrátila do Ameriky, změnila jsem si obor na latinskoamerická studia. Díky tomu jsem pak chvíli pracovala pro ministra plánování v Panamě, kde jsem dostala nabídku od Světové banky.



Tam jste se seznámila s manželem?

Ano, ale bylo to až o několik let později. Jan přijel jako student Princetonské univerzity na letní stáž. Neměli pro něj žádnou kancelář, a tak ho posadili vedle mě.



Byla to láska na první pohled?

Strašně mě zajímal, ale já tehdy chodila s někým jiným. Můj tehdejší přítel byl zrovna v té době v Chile, a pokud jsem chtěla chodit s Janem, musela jsem nejdřív skončit tamten vztah.



Co jste si o něm myslela, když jste ho poprvé potkala?

Byla jsem jím docela ohromená. Byl dynamický, dobře vypadal, byl to takový dobře naladěný, veselý mladý muž.



Byl tehdy ještě Čech, nebo už Američan?

Jan byl vždycky Čech. Ale jestli se ptáte na občanství, tak to získal až o tři roky později.



Když jste se vzali?

Shodou okolností to bylo po svatbě, ale nebrali jsme se kvůli tomu, Jan už by ho tehdy získal tak jako tak.



Přijala jste jeho příjmení hned, nebo až později?

V Americe si nikdy nemusíte oficiálně měnit jméno, takže jsem nadále užívala to svoje. Příjmení Svejnar jsem si do pasu přidala až v roce 1984, když jsme jeli poprvé do Československa. Bála jsem se, že když tam budu mít napsané jen Terrell, úředníci nepochopí, že jsme manželé, a kdyby se něco stalo, nebudou mě považovat za Janovu ženu.



Proč Svejnar, a ne Švejnarová?

Protože to by nefungovalo v Americe. Nikdo by to nebral jako jméno, které je stejné s příjmením mého muže, koncovka -ová by mátla.



Jako ekonomka jste ale známá pod jménem Katherine Terrell.

Když jsme se vzali, už jsem měla za sebou několik odborných publikací a měla jsem svoji identitu. Kromě toho Janovo jméno je hodně známé, takže když jsem chtěla pracovat ve svém oboru sama za sebe, bylo lepší si nechat svoje jméno. Jinak bych mohla vypadat jako někdo, kdo chce z jeho příjmení těžit.