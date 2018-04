Bála jsem se, že neshodím 23 kilogramů z dob těhotenství, říká Heiglová

„Pamatuji si naprosto přesně ty momenty, kdy jsem panikařila, že už nikdy ta nabraná kila neshodím. Chtěla jsem mít zpátky svoje tělo. Před otěhotněním jsem se svou váhou i postavou byla naprosto spokojená,“ postěžovala si.

S přebytečnými kily se trápila několik měsíců po porodu. Během šestinedělí pochopitelně nesportovala a snažila se dát do kupy po porodu. Nechtěla ani výrazně měnit jídelníček, aby zbytečně nepřišla o mateřské mléko.

Ale zhruba čtyři měsíce po porodu už se zaměřila na to, co jí, a přestala se kvůli kilům tolik nervovat. Myslí si, že právě v tomto momentě se její tělo začalo samo dostávat do formy. A to jen díky tomu, že přestala být ve stresu.

„Dost jsem nad tím přemýšlela, rozhodla jsem se, že budu respektovat svoje tělo a dám tomu čas. Začala jsem věřit svým instinktům a na nic jsem netlačila,“ pokračovala herečka.

Zhruba 13 kilogramů se jí podařilo shodit téměř hned. Zbylá kila pak přirozeně shodila asi půl roku po porodu a dnes už je opět na své původní váze. Chce tak uklidnit všechny čerstvé maminky, které mají přebytečná kila a obávají se, že se jim nepodaří je shodit. „Nakonec to přijde samo a přirozeně. Hlavně nemějte zbytečné nervy,“ dodala.