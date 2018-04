Kateřina Neumannová v čele peletonu zajímavých žen!

Když se v loňském roce volil v České televizi Největší Čech, byla v první desítce jenom jedna žena. Jenom jedna Božena Němcová za všechny odvážné, chytré, originální a průkopnické ženy v historii našeho národa. Trochu málo, nemyslíte?

Taky věříte, stejně jako my, že jenom mezi současnými Češkami se najde minimálně padesát žen, které by si zasloužily obdiv a větší publicitu? Že to, že některé z nich nevídáme na prvních stránkách našich novin, není proto, že by neexistovaly, ale proto, že jenom nejsou tolik vidět.

Proto jsme před týdnem vyhlásili anketu 50 zajímavých žen a vyzvali jsme vás, abyste nám psali své tipy na zajímavé ženy v ČR. Nehledáme nejkrásnější ani nejchytřejší, ale nejzajímavější.



K včerejší půlnoci se v anketě nashromáždilo už 261 odpovědí. Celkem 58 našich čtenářů se domnívá, že nejzajímavější ženou ČR je Kateřina Neumannová. Proč? Vybíráme ta zdůvodnění, která nás zaujala, rozesmála, dojala...

Kateřina Neumannová

Za svými úžasnými výsledky si stojí jen ona sama, vybojovala si je svoji pevnou vůlí, odhodláním a tvrdým tréninkem. Přitom je stále přirozená, příjemná, sympatická.



Protože si jde za svým cílem a tvrdě na něm pracuje, ale na druhou stranu když se něco nepovede, tak to nebere tragicky.



Sympatická, inteligentní, maminka a sportovkyně.

Žena, která toho v životě hodně dokázala a snad ještě i dokáže, nevzdává se, když se nedaří, umí tvrdě bojovat, sáhnout si až na dno svých sil, je to žena s velkým Ž, která dokonce dokázala dojmout a nadchnout celý národ Čechů.

Kdo se drží za Katkou Neumannovou v peletonu zajímavých žen?

Livie Klausová - pravá dáma se vším všudy.



Tereza Maxová - protože svůj úspěch využívá k pomoci ostatním, líbí se mi způsob, jakým to dělá - pomáhá konkrétním dětem

Marta Kubišová - za svůj postoj, své chování, svou charitu pro lidi i zvířata a kulturní přínos!

Madelaine Albrightová - první žena v křesle amerického ministra zahraničí, můj velký a nedostižný vzor. Je ukázkou toho, že když je člověk schopný a čestný lze dokázat i nemožné.

Vendula Svobodová - za to co dělá pro děti a jak se pere se životem

Jaroslava Moserová - politička, překladatelka, lékařka, Je to všestranná žena, moderní Evropanka. Důvěryhodná osoba



Marta Kubišová - Je to statečná žena,která se nikdy nevzdala svého přesvědčení a raději trpěla než by zradila své ideály.

Milada Horáková - pro její osobní statečnost a její dodržování mravních a lidských hodnot



Olga Havlová. Dáma s nadhledem.

A který hlas nás nejvíce dojal?



Marcela Omáčková - je to moje máma.