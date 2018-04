Chodila jsem se vybulet do lesa, říká Kateřina Neumannová

Komentuje lyžování pro televizi, podporuje mladé běžkaře, vymýšlí nové věci. Co všechno si v posledních letech prožila, popisuje ve velkém rozhovoru, který poskytla Víkendu DNES.

Za světovým šampionátem v severských disciplínách, jehož byla v Liberci 2009 prezidentkou, zůstalo hodně přes sto milionů dluhů. Ona pak zjistila, co to znamená přestat být oblíbencem národa. Už ne jako hvězda, ale jako svědek, chodila podávat vysvětlení na policii, co a jak se v Liberci pod jejím vedením nepovedlo. Soudy nejsou dodnes u konce.

"Byla to obrovská škola lidských vztahů," říká dnes a připouští, že nebýt lásky k jejímu partnerovi Josefovi Jindrovi, asi by se do šéfování šampionátu nepustila. "Ale nebudu na něj své rozhodnutí svádět. Mohla jsem říci ne."

A pak se zkazil i vztah, ve kterém žila. Před dcerou a rodiči však brečet nechtěla. "Chodila jsem se vybulet do lesa," říká a popisuje, že jí zůstali přátelé, které znala ještě z doby, kdy nebyla úspěšná. "Byli to kamarádi, kteří odmítali číst ty hrozné věci, které se o mně psaly."

Spousty věcí litovat nebudu

Na otázku, jestli to stálo za to, odpovídá rčením: "Co tě nezabije, to tě posílí." Ale právě teď začíná mít pocit, že je to konečně za ní, že může začít znova.

K tomu, že zažila pád a už dožije se škraloupem, ke kterému třeba vůbec nemuselo dojít, kdyby se kdysi nezamilovala, Kateřina Neumannová říká: "My jsme ale zažili i krásné věci a roky. Spousty věcí nikdy litovat nebudu. Uměla bych žít jako kladná hrdinka, bylo by to pěkné, ale bylo by to asi povrchní. Okusit si realitu v nejhrubší podobě je jistým způsobem také součást života, tak je potřeba to brát."