Kateřina: Jak jsem se zbavovala chloupků

Rozradostněna vědomím, že letos se po dlouhé době opět vejdu do své oblíbené sukně, tudíž i já budu moci odhalit své údy, zakoupila jsem po dlouhém kroužení v drogerii voskové pásky značky Veet.



Pro ty z vás, kdo nevědí, o co se jedná, tedy krátké uvedení do problematiky. Voskové pásky slouží k odstranění ochlupení na různých částech těla, tzv.depilaci. Nutno poznamenat, že tento krok jsem podnikla v životě poprvé (voskové pásky - co mi paměť sahá) a podnícena oslavujícími slogany jsem se náležitě těšila.



Byla jsem si zaběhat podél řeky Vltavy, protáhla jsem se a rozhodla, že toto je ten pravý okamžik pro převrat v mém životě. Ze sprchy vylezu jako moderní hladká žena. Tak jaképak copak, začneme pěkně v podpaží...!



Nalila jsem si skleničku červeného vína, posilněna odhodila tričko a jala se studovat návod. Na krabičce značky Veet modrá písmenka jásala, že výsledek vydrží až čtyři týdny. Ooooh. Konec všem žiletkám a pěnám na holení. Inu. Hmm, chloupky mají být minimálně 2 až 5 cm dlouhé. Jakže?! Caramba. O kousek níž už ale psali, že 2 až 5 mm bohatě postačí k efektivnímu výsledku. No nic, každý se někdy uklepne, řekla jsem si a žádným mráčkem pochybnosti si nenechala kazit dojem z této revoluce.



Pravda, snad mě mělo varovat, že v prvním bodě ´upozornění´ se píše, aby pásky nebyly používány na citlivá místa, jako oblast bikin, podpaží a horní ret, zatímco o dva pokyny níže u 'použití' je již uvedeno, ze na oblast bikin a podpaží doporučují pásky nastříhat na menší dílky.



Pokožka má být dokonale suchá. Pásky zahřejeme, aby vosk změkl. Oddělíme od sebe jednotlivé kusy a nalepíme na místo určené k depilaci. Všechno probíhalo krásně hladce. Protože jsem aktivní žena a navíc v televizi za chvíli začínal film, který jsem si nechtěla nechat ujít, rozhodla jsem se nalepit voskové pásky rovnou do obou podpaží. První krásně přilnul, druhý krásně přilnul. Tak, teď trhnout proti směru růstu chloupků, pěkně blízko u těla.



Lup. Krve by se ve mně nedořezal a vzhledem k tomu, že se v celém domě na pár vteřin rozhostilo ticho, řekla bych, že ani v chlapech dole v hospodě ne. Dokonce i děti o patro výše, tak roztomile od rána driblující míčem, přestaly. Poté, co jsem se trochu vzpamatovala, čekala mě dvě ještě děsivější zjištění.



Za a, že všechny chloupky zůstaly v podpaží a za b, ... že mám stále ještě nalepený ten druhý pásek! Pokusila jsem se pásek odstranit z těla jemným tahem, pěkně zvolna.



Pomalinku, ještě kousíček...Slzy se mi draly z očí a chloupky v podpaží odpadávaly smíchy. Ufff, oba pásky byly konečně dole. Ale co to?! Oh neeee! Proboha, co je tohle?! Já nemůžu zvednout ruce. Nejen, že v podpaží zůstaly chloupky, on tam zůstal i ten bleděmodrý vosk!!!



Bolest, kterou jsem zakoušela při snaze pozvednout ruku ke kohoutku u sprchy, se nedá popsat. Mohu jen dodat, ze jakýkoliv budoucí porod oproti tomu už může být jen procházkou růžovou zahradou. Konečně se mi podařilo paže odlepit od trupu a na mě se usmála rudá podpaží. Je až s podivem, jak takový nevinný vosk přilne k pokožce. Dědečkovo ševcovské lepidlo na obuv se mu zdaleka nemůže rovnat. Jak naivně jsem doufala, ze horká voda vosk rozpustí. Avšak vzpomněla jsem si, ze v krabičce jsou přiloženy i čistící ubrousky na odstraňování zbytků vosku. DVA ubrousečky, co by se za nehýtek vešly!!! Výsledek byl jedině ten, že v podpaží přibyly i bílé kousíčky ubrousků. Tu mi do oka padl kartáček na nehty.



První pozitivní věcí je, ze díky mým hlasovým projevům při drhnutí vosku, kousků ubrousků, chloupků a jak jsem později zjistila, i pokožky z podpaží, z mého bytu zcela vymizel obtížný hmyz. Pravda, později jsem mušky, komáry a broučky nalezla v jednom rohu, do kousku mrtvé, s nožičkami vztyčenými, ale což.



Poté, co byl celý kartáček od vosku (je bleděmodrý, takže to alespoň ladilo) a v lahvičce od šamponu notně ubylo, zvolila jsem metodu razantního zákroku. ŽILETKY. Ano, jedině můj milovaný, zeleňoučký, nenahraditelný holicí strojek byl alespoň částečně schopen zbavit mě utrpení. Co na tom, že za vlast padly všechny náhradní břity, vosk byl alespoň ze dvou třetin pryč. Dokonce už mi ani nevadilo, že připažím-li a následně vzpažím, stále vydávám mlaskavé zvuky.



Celá zpocená jsem vylezla ze sprchy, úspěšně ze sebe odlepila ručník a namazala hořící podpaží mastným krémem. Přátelé, věřte, nevěřte, lepící pásky budou zcela jistě mít až čtyřtýdenní efekt. Podpaží mám nyní hladká jako dětskou prdelku a díky všem zákrokům mi tam nepochybně minimálně čtyři týdny žádné chloupky neporostou...

Nebo něco dělám špatně...? :-))