Kateřina Hrachovcová-Herčíková a její nové dlouhé blond vlasy!

Překvapila tak i svého manžela. Nebylo to však poprvé, už jednou připravila svému manželovi šok, když z domu odcházela s vlasy krátkými a později se s manželem doma vítala s krásnými dlouhými vlasy. Manželovi se však nový účes líbil. "Řekl mi tenkrát, že mu připadám ještě krásnější než předtím. Dokonce si nepřál, abych si prodloužené vlasy někdy nechala vůbec sundat. Tak ho nadchly," prozradila Kateřina.

Nyní Kateřina překvapila opět. Tentokrát to ovšem nebyla pouze délka, ale také barva. Z Kateřina se stala ze dne na den blondýnka. "Se svými novými blond vlasy ze salonu YES VIP jsem maximálně spokojená. Zatoužila jsem po vlasech z mládí, kdy jsem je nosila dlouhé a byly i bohaté na objem. Zkoušela jsem je nechat dorůst, ale požadované délky a hustoty se mi prostě nedařilo docílit. A tak jsem se po vzoru mnoha svých kolegyň vydala do pražského salonu YES VIP, kde jsme přírodě trošku dopomohly novými prodlouženými blond vlasy. Výsledek je prostě neuvěřitelný, po pár hodinách odcházíte ze salonu s vlasy přesně takovými, po jakých jste toužila," dodává potěšeně herečka.

Kateřina Hrachovcová-Herčíková a její nové blond vlasy

"S kvalitními prodlouženými vlasy jako má metoda Hairdreams ani nevíte, že máte vlasy prodloužené, neboť spoje jsou téměř neviditelné a na dotek vůbec nejdou cítit. A stejně tak se k nim i můžu chovat, bez omezení, jako k vlastním! Což je hlavně při mé práci, kdy vám je v maskérně různě upravují, natáčejí, žehlí, lakují a pracují s nimi, velmi důležité. Ale i já sama se někdy se svými novými vlasy kolikrát vyhraju, neboť mohu být mnohem kreativnější než s předchozím krátkým účesem." dodává s úsměvem Kateřina a dodává: "Přírodě se prostě trošku dopomohlo, a nadělila jsem si v salonu YES VIP takové vlasy, jaké jsem si přála."