Kateřina Dušková: Vybrána do soutěže Tak už začni!

Rodinný stav: svobodná

Znamení: rak

Záliby: hudba, relaxace, wellness

Nejoblíbenější barva: stříbrná, modrá, červená

Nejoblíbenější květina: růže (červená)

Nejoblíbenější jídlo: kuře s rýží

Nejoblíbenější kniha: literatura faktu, autobiografie

Nejoblíbenější hudba: new age, instrumentální a uvolňující

Domácí mazlíček: nemám

Jak s vámi cvičení zahýbalo?

Maximálně, jak psychicky, tak i fyzicky. Cítila jsem, že potřebuji pohyb a do budoucna bych ho ráda udržovala.

Jste se sebou zatím spokojena?

Zatím ano, protože nade mnou někdo dohlíží a cvičební i stravovací plán mi sedí. Navíc už jsem shodila pár kil a oblečení mi začíná být volnější.

Opravdu se vyplatí začít?

Proč ne, je to skvělá výzva.

Zvládnete soutěž?

Jdu do toho s 200% nasazením, takženeočekávám, že bych nějak selhala.

Už jste někdy zkoušela něco podobného (dietu, atd.)?

Zkoušela jsem koktejlovou dietu a omezovat se v jídle, ale bylo to spíše v psychice.

Vzkaz čtenářům?

Pokud stojíte před rozhodnutím, jestli do toho jít, tak to zkuste. Vyplatí se to do budoucna.