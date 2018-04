Ženské křivky jsou nyní více v kurzu, pochvaluje si Kate Winsletová

„Posledních pět let jsou ženské křivky více v kurzu,“ uvedla Winsletová pro časopis Harper’s Bazaar s tím, že tomu pomohly osobnosti jako třeba herečka Sofia Vergara nebo hvězdy reality show sestry Kardashianovy.

Kate Winsletová má však jisté obavy kvůli sociálním sítím, které mladé dívky nutí vypadat perfektně.



„Měli bychom si uvědomovat hrozbu, kterou je dospívání v době éry sdílení, lajkování a kritiky na sociálních sítích. Pro sebevědomí dětí to může být velmi škodlivé,“ varuje.

Přestože v minulosti musela kvůli své postavě čelit šikaně a posměškům, nyní je se svým tělem spokojená. Problém nemá ani se svým věkem.



„Nevadí mi, že je mi 42 a ne 22. Jsem upřímně ráda, že už nedostávám scénáře, kde je hlavním požadavkem být hezká. Ráda hraju ženy, které nevypadají dokonale, protože toho hodně prožily. Nemusím se tolik přizpůsobovat, což mi ostatně nikdy moc nešlo,“ říká.

Herečka od roku 2013 natočí minimálně dva filmy ročně. Letos jsou to Hora mezi námi a Kolo zázraků. Winsletová se chystá na další projekty a natáčet prý chce až do svých devadesáti let.



„Rozhodně nechci být herečka, která vyhrála Oscara a pak zmizela z povrchu zemského,“ říká s nadsázkou.