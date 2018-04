Neplánovala jsem dva rozvody. Nebylo to snadné, říká Kate Winsletová

„Vím, že je spousta lidí, kteří si prošli více manželstvími než já, ale nejsou na očích veřejnosti. Je to o tom, že mi život rozdal tyto karty. Neplánovala jsem to takhle. A zatraceně, nebylo to vůbec snadné,“ řekla Winsletová magazínu WSJ.

Herečka se poprvé provdala v roce 1998 za režiséra Jima Threapletona (42), s nímž má dceru Miu (15). Po třech letech se rozvedli.

Druhé manželství s režisérem Samem Mendesem (50) vydrželo osm let. Rozvedli v roce 2011 a mají spolu syna Joeho (11).

Se třetím manželem Nedem Rocknrollem (37), který je synovcem miliardáře Richarda Bransona, chodila zhruba rok a půl. Vzali se v prosinci 2012 a o rok později se jim narodil syn Bear.

Winsletová je prý ráda, že se na veřejnosti nepropíralo špinavé prádlo ze dvou prvních manželství.

„Nikdo neví, co se doopravdy stalo v mém životě. Nikdo vlastně neví, proč nevydrželo moje první manželství, ani to druhé. Jsem hrdá na to mlčení,“ řekla herečka, která v minulosti prohlásila, že rozvody její potomky nepoznamenaly. Naopak pomohly jistým způsobem formovat jejich charakter (více zde).