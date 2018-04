Kate Middletonová má nový sestřih. Své vlasy tajně poslala charitě

Nejsledovanější nastávající maminka Velké Británie se rozhodla na doporučení svého kadeřníka výrazně zkrátit svůj účes.

Při té příležitosti si ale vzpomněla na charitativní organizaci Little Princess Trust, která pomáhá dětem s rakovinou.



Když Kate Middletonovou její kadeřník Joe před několika měsíci upozornil, že by bylo vhodné trochu zkrátit vlasy, napadlo ji, že by byla škoda je jen vyhodit do koše. Místo toho se rozhodla udělat dobrý skutek.

Vévodkyně z Cambridge tento úmysl sdělila svému kadeřníkovi, kterému se to zdálo jako skvělý nápad, píše Daily Mail. Nechtěla ale, aby se věc rozmazávala v médiích.

A tak bylo osmnáct centimetrů vlasů Kate Middletonové zasláno na adresu charitativní organizace Little Princess Trust pod jiným jménem, aby se utajilo, že se jedná o dárek přímo z královské rodiny.



Vévodkyni z Cambridge jsme většinou vídali s delšími vlasy. Když je na radu kadeřníka zkrátila, byl tu nápad na dobrý skutek.

„Některá z holčiček, které kvůli léčbě rakoviny přišly o svou kštici, tak díky charitativní organizaci bude na své hlavě nosit paruku vyrobenou z vlasů skutečné princezny,“ uvedl zdroj blízký Kensingtonskému paláci.

I těžce nemocné holčičky se chtějí líbit

Charitativní organizaci Little Princess Trust založili před dvanácti lety rodiče Hannah Tarpleeové, která zemřela na rakovinu v pouhých pěti letech.

Ztráta vlasů, která provázela chemoterapii, byla podle dívčiných rodičů pro Hannah velmi frustrující, ale najít kvalitní dětskou paruku bylo tehdy těžké. „Teprve po dlouhém hledání jsme objevili firmu, která byla schopna ji vyrobit,“ uvedli.



Bohužel, agresivní choroba i přes intenzivní léčbu zvítězila. Po dívčině smrti ale její rodiče Wendy a Simon založili charitativní organizaci, která nemocným dětem poskytuje kvalitní paruky zdarma.

„Až doteď jsme jim věnovali 5 500 paruk z pravých lidských vlasů, což je úžasné,“ říká Wendy, spoluzakladatelka společnosti Little Princess Trust, která rovněž finančně přispívá na výzkum léčby dětské rakoviny.



Také zpěváci Harry Styles a Justin Bieber se podělili o vlasy.

Kštice celebrit pomáhají

Kate Middletonová však není první slavnou osobností, která této organizaci darovala své kadeře. V minulosti do fondu Little Princess Trust přispěli svými vlasy třeba herec a zpěvák skupiny One Direction Harry Styles nebo britská zpěvačka Jessie J.



Na charitu věnovali své vlasy také zpěvák Justin Bieber, herečka Shailene Woodleyová, herec Russel Crowe nebo snowboardista Shaun White.