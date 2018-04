Stárnutí mě fakt štve, nemám ráda svoje vrásky, říká Kate Hudsonová

„Stárnutí mě fakt štve Je to dvojsečná zbraň. Nějak přijímáte, že se vaše tělo začíná měnit a gravitace vítězí. Získáváte jistou moudrost a jste spokojenější s tím, kým opravdu jste. Jenže pak je tu ta druhá věc. A to jsou vrásky,“ rozčilovala se Hudsonová v rozhovoru pro The Times.

„Rozhodně jsem tou ženou, která teď podporuje krémy, lasery a prodlužování mládí. Nebudu lhát, když je v mobilu filtr na úpravu fotky, tak ho použiji,“ pokračovala Kate.

V budoucnu tak nevylučuje ani plastickou operaci. Razí heslo, že bude raději přeoperovaná než permanentně nešťastná.

Stárnutí začala řešit už před několika lety. Před kamarády a veřejností ale dělala, že je se vším smířená.

„Když by se teď někdo ptal, kdy jsem přestala mít ráda stárnutí, řekla bych, že už v devětadvaceti. Můžete používat všechny známé krémy na světě, ale řeknu vám jedno, nejlepší je být aktivní a zdravá, takže chci mezi ženami šířit pozitivní vztah k tělu,“ dodala nakonec Kate.



Velkou oporou jsou jí v tomto směru synové. Pro ty bude navždycky tou nejkrásnější ženou. „Myslím si, že jejich slova jsou opravdu upřímná. A oni mi říkají, že jsem krásná a vždycky budu. Milují mě takovou, jaká jsem. Myslím ale, že jim jde hlavně o to, co nosím uvnitř. A to je to nejcennější. V takové chvíli si řeknu, že mi je vzhled lhostejný. Jsou to miláčci,“ dodala matka třináctiletého Rydera a šestiletého Binghama.